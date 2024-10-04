道士涉謀殺智障女　道教專家指被告屬邪教　外籍律師質疑誰可定義

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（4日）在高院續審。控方傳召嗇色園黃大仙祠監院李耀輝以專家身份作供。李指道教儀式必定會在廟宇或嚴肅的地方進行，強調正統道教規定不能接觸異性身體，指被告案中的行為屬邪教。代表道士的外籍律師不禁質疑，是誰定性屬邪教，又問當道士是否要經過考試，李即稱他是基於人性、道德和教義決定，又指信仰無試考，更拍枱稱：「你啲西方人唔懂！」



道教專家李耀輝稱道教規則不能接觸異性，認為男被告張子材的行為是邪教。(劉安琪攝)

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝穿上道教服飾到庭作供。(劉安琪攝)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

茅山和黃大仙道屬道教分支

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士，今以專家身份作供。李稱茅山和黃大仙道士均為道教的一個分支。控方指被告張子材指死者吳恩宇有邪靈上身及性騷擾，需以假陽具為她破處才能制止事件，又會時不時打死者，問道教有否此做法。

正規道教不能接觸異性身體

李稱道教從不會以性方法進行法事，強調正統道教規定不能接觸異性身體，另中國傳統宗教永遠不會用暴力作法事。李又指，正宗的道教作法須在廟宇或嚴肅的場所，絕不會在私人場所進行。李稱基於被告在案中的所作所為，他完全不承認被告是一個有信仰的人及其道士身份。

被告張子材被指曾用假陽具為事主破處。(資料圖片)

不同派別都要遵從道教的共同理念

代表張的外籍大律師Trevor Beel盤問下，李補充指道教之下有十多個派別，並非由地域劃分，即使不同派別都要遵從道教的共同理念。問及道教有否一個中央機構管理，李稱有中國道教協會，海外或香港的信徒，均需要聽從協會的指示和指引。庭上展示一張涉案神壇的照片，李批評此絕非一個嚴肅的神壇，是「亂七八糟」、「呃神騙鬼」的擺設。

辯方質疑是否有道士自創派別

辯方之後提問，道教歷史上有否人自稱道士，然後自創一個有別於主的派別。李斷言，那些均是「邪教」和「呃人」，又指基督教有《聖經》，伊斯蘭教則有《可蘭經》，問道教有否類似的「Holy book（聖書）」。李指道教有32本《道藏》，內容複雜且深入。

辯方質疑由誰決定是否邪教

律師進一步追問何謂邪教，李稱是指非用正統方法進行祈禱和法事，斷言從本案證供看來，被告必然屬於邪教。律師再問邪教與否由誰決定，李稱基於人性和道德，及道教中不准與異性有接觸的教義等判斷。

李拍枱指西方人不懂

李更拍枱向外籍律師說：「你啲西方人唔懂！」李之後向法官質疑：「辯方係咪想將邪教撥入我地正統嘅道教？」法官指這只是辯方盤問的問題。辯方最後問成為道士是否需要通過考試，李回答：「信仰無試考！」

案件編號：HCCC159/2021