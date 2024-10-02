十一｜內地露營客逼爆貝澳　士多職員嘆生意無大增：最多都係買水

內地國慶黃金周昨日展開，本港除熱門旅遊勝地外，郊外亦有內地客的身影，大嶼山貝澳的政府營地今日已逼爆，劃位營地全數用盡，現場估計有約一百個帳篷。



有士多職員向記者表示，露營者以內地人居多，不少人已經自備足夠食物，「最多都是買水」，生意無大增長。有內地客在廣州買了三百多元魚蛋、肉類等食物來港，稱在香港買要三、四倍價錢，反問「怎麼可能在香港買」。不少內地營友都是「老手」，曾多次來港露營，又大讚貝澳管理好、設施完備。



貝澳營地今日爆滿。（周令知攝）

營地職員稱連日秩序良好 未見爭執、亂拋垃圾

記者今日約十一時半抵達大嶼山貝澳政府營地，營地外的辦事處窗口貼著「營位額滿」告示。職員向記者表示，本來營地每星期會關閉一日作保養，但因為國慶假期延長開放。她又透露，營地由前日晚上七、八時起開始有人紮營，昨日則自從中午開始便有人到場。她指，這兩天秩序良好，未見有人爭執，亦沒有人亂拋垃圾。

有士多員工向記者表示，昨日雖然多了人到營地及海灘，但不少人都已經帶備足夠食物到場，「最多都是買水」，生意無大增長。而據他觀察，來露營者內地人居多。

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場內54個劃位營地全部已滿，過半都有兩三個帳篷在內，部分更有天幕。至於草地的非劃位營地，亦幾乎爆滿，有近三十個帳篷，估計全個營地有約一百個帳篷。記者沿路走來，聽到普通話交談聲音比廣東話為多，亦見到不少營外都有行李篋。

有港人向記者表示，八月在網上預訂營位，但未被抽中。她們昨晚到場時，劃位營地已經爆滿，要在非劃位營地渡過一夜，今早才排到候補位置。她們又表示，早於數個月前曾到貝澳，當時「冇乜人」。

廣州一家六口貝澳兩日一夜露營 稱營地近海邊、較內地安全

劉先生一家六口昨日從廣洲來到貝澳露營，他向記者表示，除假期外，平時周六、日亦會來港露營，在香港已有大概20次露營經驗。他表示貝澳環境好、較內地營地近海邊，有人管理亦比較安全，稱內地「沒有哪麼好」。

他又向記者表示，在內地買了三百多元人民幣食物，至於為何不在香港購買，他解釋香港食物價錢是內地三、四倍，反問「怎麼可能在香港買」。來港除了露營之外，他未有計劃其他行程，稱今晚便會返回廣州。

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內地營友：肉類在港超市購買 蔬果和米等從內地帶來

來自廣州的卓先生與朋友一行八人前日經深圳灣搭直通巴到東涌，再轉抵貝澳營地逗留5日4夜。他們來港露營數次，形容貝澳環境比較舒服，設善比較完善，加上國慶香港只得一日公眾假期，營地較內地的少人。

至於物資方面，他們表示都是從內地帶來，共搭了四個帳篷，又掛了三個吊床，食物如蔬果、米、午餐肉等，均由廣州帶來，而肉類等則在東涌的超市購買。他稱沒仔細計算花費，主要開支是車費與食物。他們又摸了二、三十隻蜆，「收獲」較早數個月來的時候少，估計與潮漲潮退有關。他們打算在貝澳留到後日，今日稍後時間打算到附近的鳳凰徑行山。

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留港4至5日 預人均消費一千元

同樣來自廣州的盧小姐、蕭先生等共11人昨日從廣洲來到貝澳，他們設備齊全，搭建了天幕，除煮食用具，更有晾衫繩、風扇等。盧小姐稱，他們是同事、朋友，熱愛露營，十多年前已開始來港露營，除了早幾年疫情，每年都有來港，今年則是疫情後首次。

他們打算留港4至5日，又表示以往露營之餘，會抽時間到海洋公園、昂坪360等觀光，盧小姐笑言「你哋都要我哋過嚟消費下，支持經濟」，而今次則暫時未有打算。

至於花費，盧小姐表示，主要用於在東涌的超市購買食物，「都係啲易煮嘢，雞翼、腸仔嗰啲」。她根據過往經驗，預計每人每次要花費約一千元。

盧小姐更表示，本來昨晚想在維港看煙花滙演，但趕不及坐巴士返回營地，最終作罷，笑言希望香港政府考慮在節慶日子延遲尾班車。