九龍表行旺角分店被指自8月起欠租　被追34萬元連利息兼收舖

九龍表行旗下的旺角分店，被指拖欠本年8月和9月的租金，合共34萬元，以及相關利息2.3萬元。舖位的業主昨(8日)入稟高等法院，向九龍表行追討涉款及要求把舖位交吉。



原告為潤寶有限公司，被告為黃錦成和九龍表行有限公司。

原告在入稟狀指，黃錦成於本年1月和原告簽下租約，把旺角西洋菜南街的地舖租予黃，租約為期兩年，首年每月租金為17萬元，次年月租則為17.5萬，九龍表行則任租約的擔保人。惟兩被告本年8月和9月欠付租金，合共34萬元，連同2.3萬元利息。原告現要求兩被告還款及賠償損失，並要求收舖。

案件編號：HCA2019/2024