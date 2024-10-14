舒適堡｜perFIT為受影響客戶提供最長36月健身會籍　其後每月$288

連鎖健身中心舒適堡全線結業，醫療美容集團 perFACE以perFIT品牌接管部份業務。perFIT今日（14日）表示，正開始邀請舒適堡用戶簽署同意書，待確認客戶資料後，perFIT會與客戶再簽署使用服務的協議書，提供最多36個月健身會籍服務，客戶其後可以每月288元繼續使用旺角及灣仔perFIT分店服務。



連鎖健身中心舒適堡全線結業，其灣仔分店一度以Healthy之名重開，至10月初，醫療美容集團perFACE宣布以perFIT品牌接管舒適堡部份業務。

承接全數已付款私人教練課堂 部份或需轉新教練

據perFIT所指，舒適堡用戶在舒適堡購買、已付款而未用的私人教練課堂，可全數於perFIT繼續免費使用。由於並非所有舒適堡的私人教練均轉投perFIT，用戶或會改由新的私人教練指導。

至於健身會籍，perFIT會為受舒適堡結業受影響的用戶，提供最多36個月健身會籍服務；客戶其後可以每月288元繼續使用旺角及灣仔perFIT分店服務。

醫療美容集團perFACE接管舒適堡部分業務，其中健身業務改名「perFIT」。（資料圖片/廖雁雄攝）

perFIT指，今日（14日）開始邀請舒適堡用戶簽署同意書，以確認客人同意及授權perFIT向舒適堡及相關收款機構，獲取、收集、使用、及保存客戶與舒適堡簽訂的合約／協議及個人資料。待客戶簽署同意書，確認客戶資料後，perFIT會與客戶再簽署使用服務的協議書。

perFIT也重申，與舒適堡完全沒有關係，屬完全獨立的公司，今次為舒適堡客戶免費提供餘下服務，包括使用健身中心設施及私人教練課堂，是希望盡量為受舒適堡結業影響的苦主提供協助。

perFIT聘用部份舒適堡的私人教練。（資料圖片/盧翊銘攝）