施政報告2024｜將為劏房設最低標準　有學者擔心如何安置劏房戶

【施政報告2024/李家超/施政報告直播/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超將於今天（16日）上午發表新一份《施政報告》。消息指，報告將為劏房訂下最低居住標準，包括面積不可少於7平方米外，必須有窗戶、通風符合標準、水質亦須符合標準，至於上下劏問題，或以要求劏房須符合消防條例糾正。

有學者擔心當局取締劣質劏房後劏房戶的安置問題，又認為簡約公屋的地點與劏房集中地無可比擬，未必可以吸引劏房戶入住，最終或反而令劏房戶要居於更劣質的「黑市劏房」，又質疑政府變相合法化劏房。



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香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻今日在港台節目《千禧年代》表示，政府取締劣質劏房後，會令供應減少，擔心其餘合資格的劏房租金會上升，部分基層若未能付擔相關租金，最終可能要多人居於一間劏房，甚至要入住「黑市劏房」。

對於政府以簡約公屋及過渡性房屋作安置，阮穎嫻認為，過渡房已有人入住，而簡約公屋的入住對象為所有輪候公屋滿三年人士，並非只預留予劏房戶，擔心會出現「唔夠住」的情況，「住喺劏房俾你踢咗出去嘅人，係咪可以順利住到簡約公屋呢?」

阮穎嫻又提到，有老人寧願入住睡床面對馬桶的深水埗劏房，亦不肯搬入附近毫無配套、地點偏遠的過渡房，強調對於基層市民，劏房的地點十分有價值，「地點真係可以令佢哋犠牲好多嘢」，未必肯未必搬入簡約公屋，若他們未能付合資格劏房租金，「你都唔知佢哋會用咩方法擠埋一齊，例如可能一間唔劏嘅，塞好多人或者床位」。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻。（資料圖片／黃偉倫攝）

阮穎嫻又擔心政府如何執行取締，「我住緊劣質劏房，我係咪去舉報我嘅業主呢，咁我舉報完係咪冇得住?」，「定係我去搵Agent（地產代理）睇樓，見到間劣質劏房我又去舉報佢呢？」

她又質疑政府定下劏房標準、設立劏房登記制，變相承認「劏房合法化」，解釋指即使符合最低標準的劏房，都低於現時合法房屋的標準，「咁你係咪認證咗有啲唔合法嘅嘢都可以合法？」，「原來有啲嘢可以再低於現行嘅標準。」