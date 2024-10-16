施政報告2024｜整合各方消息　料交代劏房最低標準、打擊濫用公屋

行政長官李家超今日（16日）早上11時到立法會宣讀任內第三份《施政報告》。綜合各方消息，料「住」會是今次《施政報告》其中一個重點，當中包括是交代告別劏房路線圖，有望交代劏房最低標準；還有消息指會設機制鼓勵舉報濫用公屋，以善用寶貴的公屋資源。此外；多個政黨政團倡議調低或取消烈酒稅；亦可能擴大高才通院校名單，及放寬高才在港置業計劃等。



此外，今年的《施政報告》主題為「齊改革同發展、惠民生建未來」，「齊改革」相信正是為了回應三中全會通過有關深化改革的《決定》，及中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍公開談及香港改革問題，相信李家超今日也會有更多闡述。



施政報告會提出不少房屋政策。（陳葦慈攝)

一般預料，房屋政策將是今次《施政報告》的焦點之一，當中除了告別劏房路線圖之外，如何進一步善用公屋資源備受關注。

多項房屋政策 釐定劏房設最低標準不少於7平方米

劏房戶期望有獨立的廚房和廁所，以改善衛生。（鄭泳舜Facebook影片截圖）

1.擬定劏房最低標準訂為不少於7平方米， 淨高度分別不少於2米和1.8米，不過住劏房無申請公屋優先權。而未達標的將被界定為「劣質劏房」，會有適應期讓業主修正，逾期仍未合規格者將被取締。

不過，由於劏房數量不少，加上預計討論需時，今屆政府只能完成立法及訂立時間表。

2.消息指新設「情報舉報獎賞計劃」，鼓勵舉報濫用公屋。當局成功收回涉事單位，舉報人將有現金獎、免租一個月等獎勵。

3.有消息指政府正研究「青年置業儲蓄計劃」，青年每月最低供款約4,240元購買政府債券或基金，8年後在新發展區居屋付首期。

4.擬優化居屋抽籤制度

5.研究調整公屋及資助出售房屋比例

夏寶龍（中）會見了李家超（左四）和陳茂波（右四）（港澳辦微信）

回應三中全會深化改革精神 再交代改革理念

1.有相當篇幅回應三中全會有關深化改革的《決定》

2.再闡釋李家超個人的改革理念

事實上，李家超上月訪京獲夏寶龍接見返港後，首度公開交代其個人改革理念，強調不能為改而改。他當時說：「改革必須因時制宜、因地制宜，判斷什麼改革需要由零開始，什麼改革需要破瓶頸、補短板、除障礙，什麼改革需要固本培元、鞏固和提升。改革時要注意系統關係，把握當前與長遠、全部與局部、宏觀和微觀的關係。改革不是為改而改，補能夠破壞原本成功嘅基因、元素。」

消息指有網下調烈酒稅。（梁祖兒攝）

稅率改變 研調低烈酒稅

1.料會吸納多個主要政黨政團呼籲，減低或取消烈酒稅，以推動烈酒交易，惟減幅不一，由減半至全免都有提及。不過，此建議面對醫療界的強烈反彈，認為與政府一貫強推預防勝於治療的理念有衝突，也憂慮會令本港出現更多酗酒問題。

2.另有消息指政府會研究再下調股票印花稅，有人建議由現時買賣港股雙邊佔0.1％，減至單邊0.05%。

河套區發展創科產業，被視作推動香港未來發展的主要引擎（港深創新及科技園影片截圖）

續推動創科發展

1.消息指，河套香港園區發展白皮書有望公佈初稿。

2.進一步交代北部都會區，河套港深創科科技園區發展。

3.政府擬優化「創科創投基金」運作，精簡流程。

李家超在盧寵茂陪同下先視察社區藥房，聽取職員介紹運作（直播截圖

提供更多元化基層醫療服務

此外，由於李家超在施政報告諮詢期間曾到訪社區藥房和地區康健中心，有消息指當局在新一份《施政報告》在醫療方面會有更大的投入。

1.為市民提供更多元化的基層醫療健康服務

2.擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」使用範圍，分階段加入更多醫療機構，同時逐步擴展至更多大灣區城市，不只限於目前的深圳、廣州、東莞和中山市。

3.攜病歷、跨境使用電子健康紀錄的使用範圍，也將進一步擴大，長遠研究將電子病歷，開放予更多內地醫療機構，一經授權後，可透過「醫健通」檢視求診港人電子健康紀錄

發展啟德郵輪碼頭。（歐陽德浩攝）

旅遊文創 設遊艇旅遊概念 啟德海濱設美食海灣

1.發展遊艇旅遊概念，譬如紅磡增公共空間遊艇泊位，維港兩岸增設上落船位置吸引遊客。

2.擬在啟德海濱建設美食海灣。

3.空置多時的啟德方艙用途有定案，有指將改為青年文創基地以及青年宿舍。

4.研究「團進團出」遊覽中英街。

擬優化高才通計劃，續吸引人才。（廖雁雄攝）

高才通計劃有望續優化 繼續吸引人才 加強本地培訓

1.料會擴大高才通院校名單，並放寬高才通獲批人才在港置業投資限制。

2.設立「留學香港品牌」，吸引外地學生選擇香港作為升學目的地。

3.僱員再培訓局課程報讀資格，由副學士放寬至學士，放寬網上授課規定。

民政及青年事務局公布推出關愛隊傑出表現嘉許計劃。（民政及青年事務局）

改善治理體系 擴大關愛隊服務範圍

1. 計劃將地區服務及關愛隊伍「支援長者及照顧者先導計劃」擴大至全港18區。

2.消息指會設立「體育爭議仲裁機制」，體育總會與運動員的爭端可透過機制經第三方協助解決，並交由律政司負責。

以上為整合近期有關《施政報告》的消息及未來可能的施政方向，具體措施還看今早李家超最終在立法會上宣讀的版本。