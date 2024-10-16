施政報告2024｜消息指將設體育仲裁中心　學者：體育產業化不容遟

【施政報告2024/李家超/施政報告直播/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超將於今天（16日）上午發表新一份《施政報告》。消息指，報告中有關體育界的篇幅，包括要求改革體育總會管治，亦會提出研究設立體育爭議仲裁機制，當出現體育總會與運動員出現爭端，可透過機制經第三方協助解決，並交由律政司負責，文化體育及旅遊局亦會參與。

有議員支持有關方向，認為香港近年體育發展蓬勃，過往出現的不少爭議，未來或會再出現，認為有設立仲裁機制的需要。有學者認為，亞洲以至世界各地近年都已成立體育仲裁中心，香港作為國際城市，尤其正推行體育產業盛事化、產業化，已不容遟疑，需馬上成立同類機構。



年初美斯訪港「失場」，引發門票爭議。（資料圖片／袁志浩攝）

立法會議員鄭泳舜。(資料圖片／何夏怡攝)

鄭泳舜：未來或有更多爭議須成立仲裁中心

香港體育學院副主席、立法會議員鄭泳舜今日在港台節目《千禧年代》中表示，支持《施政報告》加入提出研究設立體育爭議仲裁機制的方向。

他表示，近年體育產業發展蓬勃，加上「十四五」規劃確立本港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，立法會今年已有成立體育仲裁中心的相關討論。

鄭泳舜又指，以往本港除了出現體育總會與運動員之間的爭議外，還有很多其他方面，例如運動員參賽資格、選拔、賽事爭議，甚至比賽轉播、門票銷售、合約爭議等，隨著體育產業發展越來越蓬勃，未來或會出現更多此類問題，期望透過成立體育仲裁中心，可以解決當中的矛盾。

他提到，過往香港有上述爭議，涉及運動員的，多數交由所屬的體育總會及港協暨奧委會處理，不少體育總會已成立相關架構，但主要處理大港隊，較少涉及年青運動員，期望除了仲裁中心外，完成體育總會管治檢討後，亦完善相關架構。

至於涉及商業的糾紛，例如年初美斯訪港「失場」引發的門票銷售爭議，他認為需要更專業的架構提供支援及一的法律基礎。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉永松：香港已落後其他地區須馬上成立體育仲裁中心

出席同一節目的浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，運動產業裡很多問題，例如運員有否服用禁藥，是否誤服等，都需要科學化及客觀標準。至於本港，過去三十年內，涉及總會、參賽權、選賽權、奬金處理等，都時有發生。

劉永松又表示，除瑞士外，馬來西亞、泰國、日本、中國近年都先後成立體育仲裁中心，香港作為國際城市，尤其正推行體育產業盛事化、產業化，已不容遟疑，需馬上成立同類機構。

劉永松又認為，政府要成立體育仲裁中心，需要與大學合作研究其他各地如何處理體育產業爭議，參考並轉化為本港的解決方案。

劉永松又認為，運動與其他產品服務有很大不同，其不可預知性是最吸引人的地方，觀乎香港法制，大學內有為動物法設專門學科，但沒有「運動法」學科，又提到美斯風波，「究竟咩為之落場呢？有冇規定幾多分鐘呢？」，又或馬體會暑假訪港多名主力缺陣，「咩叫簽晒成隊呢」，這些問題，都需要從業人員了解運動產業獨特性才可以處理，建議將運動法納入本港法學課程。