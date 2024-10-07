道士涉謀殺智障女案　死者房間發現多處血跡　牆壁地下枕頭均有血

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（7日）在高等法院續審，控方傳召政府化驗師作供。化驗師指，死者房間有多處血跡，其中大部份血跡是兩面牆壁，另外地下和枕頭也有血跡，亦有血跡呈橢圓形狀。化驗師在辯方盤問時同意，其報告未能顯示案中有多次擊打的暴力行為，又指不能判斷血跡形成的時間，指它們或在不同時間形成。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

被告張子才。(資料圖片)

女被告吳馬如賡。(朱棨新攝)

化驗師稱在死者吳恩宇的房間包括枕頭等多處發現血跡。(資料圖片)

大部份血跡在木凳旁的兩面牆

政府化驗師陸端誼作供指，於2019年9月4日到涉案村屋搜證。她指，在死者吳恩宇的房間多處發現血跡，大部份的血跡是在一張木凳旁的兩面牆壁。此外，在房間的地下、書桌和枕頭有血跡。移開書桌後，書桌地下亦發現血跡。

部份血跡呈拉長的橢圓形狀

陸續指，部份血跡呈圓形，亦有血跡是拉長的橢圓形。橢圓形血跡有部份的方向是由左上角伸延至右下角，而在貼近床邊的牆壁發現的橢圓形血跡，則是由右上角伸延至左下角。此外，有些血跡是塗抺造成，包括在近窗邊的牆壁上。

控方亦問及，在門框的角落貼上一張葫蘆形的貼紙，陸則指相信和中國迷信有關。

未能證明是否有多次擊打情況

代表首被告張子材的律師問及，若在吳的開放性傷口重複擊打，是否會在牆壁上顯示相關血跡。陸稱是，但本案沒有此類情況。辯方又指，根據陸的報告，未有顯示本案有多次擊打的行為。陸亦同意。

辯方亦問及，本案血跡形成的時間，陸則指不能判斷，並指或在不同時間形容。

案件編號：案件編號：HCCC159/2021