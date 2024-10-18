道士驅鬼為名謀殺非禮智障女囚終身　死者母協助教唆非禮囚10年

道士指其女徒弟的21歲輕度智障女子疑邪靈上身，並與靈界人搞男女關係，多番以蚊拍、拖鞋等拍打她為她「驅鬼」，又假陽具插其下體以作「破處」儀式，更指智障女疑偷飲他在武當山買來的葫蘆酒而向她灌酒，智障女最終死亡。法醫指女死者身上有逾80傷處，並有酒精中毒。道士否認謀殺及非禮罪，死者母亦涉和道士購買假陽具，被控協助教唆道士非禮，兩人日前被陪審團一致裁定所有罪名成立，案件今(18日)在高等法院判刑，法官杜麗冰就男被告張子材的謀殺罪判終身監禁，他的非禮罪，及女被告的協助教唆非禮罪，亦分別各囚10年，是非禮及協助教唆非禮罪的最高刑罰。



被告張子材被裁定謀殺及非禮罪成。(資料圖片)

女被告吳馬如賡是女死者吳恩宇的母親，被裁定協助教唆非禮罪成。(朱棨新攝)

女事主一家人當時與男被告及其契女合租西貢龍尾村的村屋。(資料圖片)

警方在死者吳恩宇房間內，除在多處發現血跡外，其枕頭上亦有血跡。(資料圖片)

男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓(57歲)是女死者吳恩宇的母親，她被控協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。庭上透露，吳屬輕度智障，並有聽力和語言障礙。

救護員到場發現吳穿成人尿片

案情指，警員於2019年9月2日接報到達涉案村屋，在1樓的房間發現吳已沒有呼吸，救護員到場後證實吳已去世，並發現她穿著成人尿片。在村屋內的兩名被告、吳的父親和張子材的女徒弟張㬢鐥被捕。

張在與警方的錄影會面透露，他是一名中醫，女被告吳馬如賡，亦即吳的母親，2014年向他求診，張後來收了女被告為徒，案發前再收其丈夫為徒。兩人向他學醫卜星相和術數等。至2017年底，他和吳一家合租涉案全幢村屋，及一名叫張㬢鐥的人同住。

女警吳美玲稱男被告張子才的外貌奇特。(朱棨新攝)

總督察莫子威形容死者吳恩宇的屍體很多瘀傷，形容如豬頭。(朱棨新攝)

法醫傅家聰稱女死因吳恩宇身體有多處瘀傷及擦傷，難於行動，預期她生前極為痛楚。(朱棨新攝)

道教專家李耀輝指正規的道教儀式不會接觸異性。(劉安琪攝)

曾用寫上符的假陽具插入吳下體

男被告張子材指，吳於2019年3至9月間遭邪靈上身，他用蚊拍、拖鞋和雨傘等，或用拳頭和手掌襲擊吳，以替對方驅鬼。此外，他指吳與靈界有男女關係，因此「買咗假陽具破咗處女膜」。他透露，把寫上符的假陽具插入吳的下體，然後前後郁動，持續數分鐘。由於吳飲醉酒，處於半昏迷狀態，沒有反應。

案發前一天曾摑及推吳的頭並灌酒

張續講及，於2019年9月1日早上，吳不願起床。張遂要她坐在圓凳，然後把她推向牆3至4次。他亦有摑她的後腦，令吳的前額撞到櫃2至3次。由於他發現吳偷酒飲，為處罰她把餘下少於一半的酒灌入吳口中。

請示祖師爺得知吳已仙遊

張指他離開房間時，吳坐圓凳伏在枱休息。他和張㬢鐥偶爾到房間查看，見吳沒有郁動。至凌晨3、4時，張再到房間時，拍她沒有反應。張便把吳搬至床上，其後請示祖師爺，得知吳已「仙遊」，著吳的父親報警。

女被告認曾與張一同到旺角買假陽具

女被告吳馬如赓則在錄影會面指，張曾拍打吳，並解釋要「打番負能量出嚟」。由於吳之後無甚反應，因此她沒有帶女兒求醫。她又形容，張替女兒進行的「破處」儀式「好核突」，但張強調有此需要，他們遂一同到旺角購買假陽具。而她因不敢看，只站在吳房間門口，臉部轉向一邊，間中望幾了數次。

吳身有逾80傷處血液酒精比例高

法醫則指，吳全身約有80處瘀傷和擦傷。此外，吳的血液中的酒精比例高，顯示她去世前飲下大量酒精。她在失去意識下酒精中毒和頭部流血，引致肺炎，令她難以呼吸，最終去世。

案件編號：HCCC159/2021