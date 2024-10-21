HKExpress｜12.17起增飛日本靜岡航點　$110限時優惠即日開售

卡通人物櫻桃小丸子故鄉，正是日本最知名景點之一的富士山所在的靜岡縣。HK Express香港快運今日（21日）宣布，12月17日起增設來往香港至日本靜岡航點，為快運獨家航線，也是快運第11個日本航線。快運推出110元直飛靜岡限時優惠，機票今晚6時起開售。



另外，快運宣布推限時飛行套票，市民明日起可以88元優惠價買兩套來回機票，涵蓋30個快運航點，每程票價低至22元且能自由搭配。



HK Express香港快運行政總裁毛潔瓊表示，12月17日起增設來往香港至日本靜岡航點。（盧翊銘攝）

香港快運行政總裁毛潔瓊今日（21日）宣布，12月17日起推出香港直航靜岡航線，每周提供3班來回航線，是全港首條直航靜岡的航線，也是快運第11個日本航線，屆時每星期將有150對來往日本的航班。

她表示，適逢今年快運營運11周年，為慶祝靜岡航線推出，將設限時優惠，今日下午6時起至明日晚上11時59分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂靜岡航線，可享優惠價格。包括一件隨身物品及一件登機行李的「經濟飛」，其單程票價低至110元，旅遊日期為2024年12月17日至2025年3月29日。

HK Express香港快運今日（21日）宣布，12月17日起增設來往香港至日本靜岡航點。（Reuters）

靜岡位於日本本州中部，距離東京約兩小時車程，旅客可以欣賞富士山的壯觀景色，甚至登山挑戰。此外，這裡也是著名卡通人物小丸子故鄉，旅客可以到清水，參觀大人小朋友都喜愛的「櫻桃小丸子樂園」。

毛潔瓊同時宣布，將推出限時飛行套票，市民明日起可以88元優惠價買兩套來回機票，涵蓋30個快運航點，每程票價低至22元且能自由搭配。

另外，近日網上討論香港快運周年慶員工優惠流出，毛潔瓊稱該優惠是針對員工，給予員工及其家人朋友使用，指會跟進網上情況，倘有員工違規、包括轉售牟利等，會嚴肅處理。