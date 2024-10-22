黑的｜周國強認個別區域仍有司機濫收車資　倡偏僻處加強小巴服務

政府推出的士違例記分制嚴打「黑的」，《香港01》早前報道，在萬宜水庫東壩仍有黑的橫行。有的士業界今日（22日）接受電視訪問，承認個別區域仍有「黑的」，促業界反省，並建議政府在偏僻地區，如萬宜水庫東壩，加強小巴或其他交通服務，惟他也關注這些地方平日客量少，冀當局也要設法平衡市場效益。



有行山客指，的士司機會「冚旗」，即在車頭放出「暫停載客」牌，然後降下車窗，問客人目的地後要求每位加200元，價錢不合「車都唔畀你上」。（夏家朗攝）

的士司機記分制實施一個月，四名司機違規，各自被記10分。行政長官李家超今早見記者時也表明，當局會繼續加強執法。他又指，的士車隊最快明年初營運，料可提升的士服務質素。

香港的士小巴商總會理事長周國強接受電視訪問時承認，個別區域仍有的士司機濫收車資，直指這小部份「害群之馬」影響業界形象，促業界反省。

香港的士小巴上總會理事長周國強。（梁鵬威攝）

痛心有害群之馬 稱的士司機不會貿然「空車」駛至遠處接客

但他也表示對情況感心痛，指的士不會貿然行駛很遠車程，「空車」入某地方接送，亦礙於怕令市民感覺業界要求高，不敢要求政府提供像處理郵輪碼頭交通般、向司機派石油氣現金券這類幫助。

周國強又建議，在偏僻、甚或屬禁區的範圍，如萬宜水庫東壩，當局可考慮加強小巴、或其他交通服務，惟他也關注這些地方平日客量少，當局也設法平衡市場效益。