居屋2024懶人包｜今晚7時截止　申請資格、樓王啟盈苑等5屋苑介紹

【居屋2024／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／居屋2024申請登記資格懶人包】居屋2024五個屋苑7,132伙，包括樓王啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、東涌裕興苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，建議以市價7折出售，售價約143萬至467萬元；另外亦會發售70個在「居屋2020」、「居屋2022」和「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回的單位，以及新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。居屋2024今晚（23日）截止申請，預計於今年第四季進行攪珠，明年第二季開始選樓。居屋2024懶人包，一文看清。



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居屋2024申請表格/方法：

透過網上申請(10月3日開始)：綠表 / 白表

居屋2024表格派發地點：

．「居屋2024」設立的指定網站

．樂富房委會客戶服務中心（客務中心）

．房委會於觀塘的綠置居銷售小組辦事處

．房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處

．房協轄下各出租屋邨辦事處

．民政事務總署各民政諮詢中心

．郵寄／親身到居屋銷售小組（地址：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台）



居屋2024申請費：

紙本申請除了填寫申請表格外，還須交1/申請者及名列申請表內家庭成員的香港身份證或香港出生證明書副本；2/290元申請費的劃線支票或銀行本票，抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的香港身份證號碼及聯絡電話。

便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。

居屋2024｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



居屋2024｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋2024｜入息上限、資產限額

今期居屋白表家庭入息和資產限額會因應負擔能力調整下調，入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。

另外，由「居屋2023」開始，綠表與白表申請者在遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業。房屋署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，並透過機制在上一期居屋申請者中審核出超過1,100個申請者擁有香港住宅物業的記錄，房屋署已取消有關申請，以及按個別情況作出檢控。