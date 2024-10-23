居屋2024｜今晚7時截止申請　母擬資助子買樓：首期一定有嘅

【居屋／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／綠表／白表】「居屋2024」今（23日）晚7時截止申請，不少市民下午到房委會位於樂富的客務中心遞交申請表。不少申請者都表示心儀今期「樓王」啟盈苑，認為該處交通較方便，亦有申請者心儀東涌裕興苑，認為該處景色較好。好媽媽為兒子交表，稱兒子抽了三次都未能「中獎」，又向記者透露會有「資助」，無透露金額，但「首期一定有嘅」。



「居屋2024」今晚7時截止申請，不少市民今午到房委會客務中心交表。（盧翊銘攝）

子三次都未能「中獎」 蔡太：年輕人很難買樓

今日到場為兒子交表的蔡太表示，兒子以單人身份抽了三次都未能「中獎」。至於有何「心水盤」，她表示「都係等個仔決定」，但期望位於市區。被問是否「樓王」啟盈苑，她表示「希望啦」，因她都是住附近。

至於會否「資助」兒子上車，她笑稱「當然啦」，認為年輕人很難買樓；至於金額，她未有透露數字，但稱「首期一定有嘅」。

蔡太表示，會資助兒子置業，稱「首期一定有嘅」。（盧翊銘攝）

擬兒子一家四口共住 母：子開支大，故會有資助

同樣為兒子交表的呂小姐表示，兒子心儀東涌裕興苑，「聽講而家東涌嗰啲（景色）都好靚喎。」她又指兒子有一子一女，連同自己有五個人，上年曾抽中居屋，但「太細唔夠住」，希望最少可以買到兩房單位，「400幾呎到啦。」她又表示兒子要養家，開支大，故會有「資助」。被問到會否擔心跌市，她說：「呢樣嘢冇得擔心嘅，而家都冇地方住，出面啲租都好貴㗎。」

陳小姐則表示，最想買到啟德啟盈苑，「環境好啲囉」，指自己有三個小朋友，「心水」買到三房單位。至於會否擔心跌市，她表示「驚係驚」，但自己始終沒有物業，而居屋亦較便宜，「有得住先啦」。

一家四口盼有新居所：有大買大

居於慈雲山的白表申請者楊小姐向記者表示，她的心水是九龍區的居屋，最想買到啟盈苑，其次是油塘高曦苑，「交通方便就得㗎喇。」她又指，自己現時一家四口，需要一定空間，故希望「買最大size」，「有大買大」。

樓市下行，被問會否擔心「跌市」，她說：「有升有跌嘅，可能會升呢」，對市況感到樂觀，又稱自己自住，不擔心受影響，比較擔心加息，會影響供樓。

吳小姐同樣最心儀啟德啟盈苑，指自己住九龍區，若油塘及觀塘亦可以。她今次是首次抽居屋，表示自己「啱啱知道」有居屋，故今日前來交表。

「居屋2024」今晚7時截止申請，不少市民今午到房委會客務中心交表。（盧翊銘攝）

「居屋2024」涉及啟德啟盈苑、觀塘安達臣安柏苑、油塘碧雲道高曦苑、屯門湖山路兆湖苑及東涌裕興苑5個屋苑，共7,132伙，按市價7折發售，售價為143萬至467萬元。