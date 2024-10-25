貧窮線｜孫玉菡未回應何時推新框架 稱現已有不同統計數據
撰文：吳綽詩
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今屆政府提出精準扶貧，曾表示期望今年內訂出相對貧窮線分析框架。勞工及福利局局長孫玉菡今（25日）早在電台節目表示，就劏房、單親及長者戶3個目標群組，現時統計處已有很多數據，需要整合不同數據，強調精準扶貧目的並非設立貧窮線，而是更了解目標群組的狀況。
就新的相對貧窮線分析框架，他未有正面回應何時推出，稱如有需要，會與統計處合作，進行不定期調查，收集多些數據。
▼人口老化及長者貧窮問題▼
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孫玉菡回應節目主持提問，在精準扶貧上有沒有一個客觀量度指標，以評估貧窮狀況，孫玉菡表示，針對目標群組現已有很多統計數據，要點是針對不同目標群組提供所需，例如長者需要照顧、單親人士需要更多工作機會。他提及「共創明Teen」、社區客廳、在校課後託管等活動均有指標，量度參加者前後變化。
孫玉菡今年2月接受傳媒訪問時表示，扶貧委員會正在商議相對扶貧線的新框架，期望今年內有結論，並對外公布。被問到何時推出新的量度指標，他未有正面回應，但稱需要結合現有不同數據，包括統計處每年的定期數據、幾年一次的特別調查，甚至部分要再自行搜集，例如長者照顧狀況、單親戶有幾多小朋友、有沒有特別學習需要等。他表示，如有需要會與統計處合作，做不定期調查，取多些數據。
他重申，針對不同目標群組，要有不同指標，強調精準扶貧目的並非訂立貧窮線，而是更了解目標群組的狀況、觀察變化，「第日可能不是3個（目標群組），或者改善了，他們不再需要精準扶貧？」
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