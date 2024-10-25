六旬漢涉殺女友三母女　外甥見被告曾威脅　事主若提分手會斬死她

六旬漢涉劏房縱火及謀殺同居女友三母女案續審，女死者溫菊芳的3名姨甥今（25日）在高等法院作供，其中兩人指溫曾向他們透露想與被告分手，但被告「黐埋嚟」，亦有外甥指溫致電他指被告拍他的門，外甥因而上了溫的單位，他見被告曾威脅溫說，若她再提分手會斬死她。



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

死者溫菊方的外甥廖文浩稱，曾見被告姚委祥威脅溫稱，若她提出分手便會斬死她。(朱棨新攝)

死者溫菊芳的另一個外甥稱，曾見被告姚委祥酒後發脾氣。(朱棨新攝)

甥女指溫曾提分手但被告黐番嚟

溫的外甥女廖愛玲供稱，溫與被告於2020年拍拖並同居，溫稱被告每月會支付1萬元家用。因兩人年紀差距，外甥女不喜歡被告。外甥女又指，溫透露想和被告分手，把被告趕離其單位，被告因此搬回自己的住所兩、三天，但他又「黐番嚟」。外甥女不記得溫何時講及想和被告分手，溫也沒有透露原因。

案發前一天，即2020年7月11日，外甥女一家和溫一家飲茶。她和溫當晚以視頻聯絡，當時溫沒有異樣。

外甥見被告威脅若提分手會斬死溫

溫的外甥廖文浩則稱，於2021年4月某日凌晨2時收到溫的電話，她指被告在單位拍門。外甥因此到溫的單位，當時被告仍在拍門。溫開門後，被告威脅若溫提出分手，會斬死她。外甥著他離開，否則會報警，被告遂離開。溫之後向外甥透露，想和被告分手。但外甥稱，後來以為溫和被告和好，因此未有向其他兄弟姐妹提及此事。

另一外甥指被告飲酒後脾氣不好

另一名外甥廖文通(即廖愛玲和廖文浩胞弟)則指，被告會在家庭聚會中飲酒。他飲酒後脾氣不好，會責罵溫和她的兩名女兒。

案件編號：HCCC163/2023