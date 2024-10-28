六旬漢涉殺女友三母女　消防員灑水見手腕　推開雜物見3屍人疊人

六旬漢涉在劏房縱火及謀殺42歲女友三母女案，今（28日）在高等法院續審。當日到場救火的消防員供稱，他與其隊員在單位灑水降溫時，見到一隻手腕在床邊突出，他即搬開雜物和木板，發現3名女事主以「人疊人」姿態躺著，面部朝天，最上方的女童當時已沒有脈博和反應。該女童當時雙腳屈曲，雙手似想向碌架床方向逃生，而防煙門對出樓梯則有男子跪地大叫：「我想死….我想死……」



被告姚委祥，65歲，地盤工人。他被控3項謀殺罪和1項有意圖而縱火罪，指他於2021年7月12日在香港，謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）和廖淑媛（8歲），及在同日於大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內縱火。

被告姚委祥否認謀殺及縱火罪。(資料圖片)

消防員指，當時案發單位溫度高達攝氏200度。(資料圖片)

消防員楊庭宇稱，他在起火單位射水時，見到一隻手腕，他推開木板和物，發現3名女死者「人疊人」面朝天地躺著，已無脈博。(資料圖片)

消防員楊庭宇又稱，在防煙門對出樓梯見到一名男子跪地大叫：我想死。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，包括兩名女童，並即送她們到醫院搶救。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，成年女事主頭部附近有一灘血水。(資料圖片)

消防員到場在單位內發現3人，最年輕的女童，雙腿扭曲似想向碌架床方向逃走。(資料圖片)

現場火勢高達200度

消防員楊庭宇供稱，他當日前往涉案起火單位時，在6樓見到一名年約50至60歲的中國籍男子，跪在防煙門對出樓梯大喊大叫：「我想死…我想死…」。楊之後透過虛掩的大門，見到單位內有微微燈色的火光，進入後發現房間左邊有木櫃起火，探測儀顯示火勢高達攝氏200度以上。楊隨即檢查接近雙層床附近有否傷者，嘗試打開窗戶，並著同事向火源射水。

楊提及3女死者情況時一度哽咽

楊後來因呼吸器氧氣不足離場休息，在10分鐘後火勢受控再返回單位，其隊員呂宇當時在下層床向雜物射水降溫。楊突然發現呂後方有一隻手腕，便立即上前搬開該處的雜物及木板，見到「人疊人」的三名事主，其中在最底層的是一名成年人，體積較大的女童在中間，體積最小的女童則躺在最上層。楊庭上描述3名死者堆疊情形時，一度語帶哽咽，須暫時休庭平復情緒。

成年女事主頭側有一灘血水

楊續指，他當時檢查後發現最小的女童已沒有脈博，對聲音和痛楚均沒有反應。她的雙腿呈向上屈曲姿態，雙手則「有少少想向碌架床逃生咁」；另成人女事主頭側的地面有一灘血水，其左前臂痛被尖銳物鎅傷。楊之後在搬運事主離開單位時遭鎅傷，因而離場休息。

案件編號：HCCC163/2023