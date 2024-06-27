女工沙井工作亡死因　控制室不知有人施工開動離心機　裁死於不幸

渠務署外判女工人3年前在小蠔灣污水廠工作期間，疑墮約8米深沙井後死亡。死因庭早前就事件召開死因研訊，揭發渠務署職員當日未記錄有工人在沙井施工，控制室為取樣本而開動離心機時，不知沙井內有人。死因裁判官周至偉今（27日）指，女工於2021年11月18日下午約4時，為救丈夫進入回流井，吸入硫化氫暈倒，撞傷胸部，跌入水中遇溺，其死因是硫化氫中毒、胸部受傷及溺斃，裁定她「死於不幸」。



死者王喜梅（46歲，下稱：王）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。

死者王喜梅的丈夫李金華稱或會採取法律行動。(劉安琪攝)

署方事後已規定工人進出前須到控制室登記

周官裁決指，引述渠務署和勞工處事後的調查報告，指渠務署已就事件推行一系列的改善措施，包括實施「上鎖掛牌」制度並會加強員工培訓，及規定工人進入工地前須到控制室登記等。周官今只就兩項長期措施給予建議，包括建議署方盡快全面推行備有影片分析功能的閉路電視，及盡快推行中央電子平台，用以管理和記錄工作流程及通訊。

王的丈夫認沒帶救生繩等裝備入井

王的丈夫李金華早前供稱，當日他與工友在沙井換喉，妻子則在井口負責監測井內空氣狀況，但臨完成工作之時，工友說井內有污水流出。李說：「好臭呀。」之後與工友相繼暈倒。他指當日工友只穿防水衣工作，沒有扣上安全繩，又因井內空間有限，工作時沒把救生繩等安全裝備帶入井內，承認是違反守則及疏忽。

工人指王曾說要落井救老公

工人謝保光的口供，他當日曾聽到王在回流井口叫救命，之後見王意圖入井，謝即伸手欲捉住她，但王掙脫並說：「我要落去救我老公！」及後工人見到井內有人影移動，便嘗試呼叫王，但井內突然傳出淒涼呻吟聲，約2分鐘後消失。

工人梁炳根稱，當日在井內平台工作，見旁邊污水喉有水湧出，聞到刺鼻氣味，爬上樓梯時已失知覺並跌下來。(凌子淇攝）

渠務處二級監工陳偉樂稱，當日見死者王喜梅情緒激動，並欲下井救人，他與上司已即時喝止，惟不久後便聞有人跳入井。(凌子淇攝)

機電署維修技工鄭偉文稱，當日遇見死者王喜梅及稱有人暈倒，並無過問情況，因為要等上司處理。(凌子淇攝)

渠務署二級監工盧偉雄稱，他發現第4人時已氧氣不足，當時心想：「唉呀，救唔到你喇。」(凌子淇攝)

王死於高濃度硫化氫

參與救援的消防員供稱，王被發現時臉朝水中，左手被截斷，並已失呼吸脈搏。法醫則指，王體內有高濃度硫化氫，推測她曾吸入從井內傳出的硫化氫，因而暈倒並從高處墮井，期間背部撞擊牆壁導致多條肋骨骨折，其後出現溺斃跡象，最後死於高濃度硫化氫、胸肺受傷及遇斃；而其左手則有機會是被水泵扇葉切斷。

渠務署監工到場時發現開動了離心機

渠務署一級監工胡海鋒供稱，當日曾見死者在井口說有人暈倒，他看到井內有人倒臥，並聽到離心機運作的聲音，他遂趕到操作大樓，著工人關閉離心機，之後返回井口已不見王，但他沒再去了解井內情況，只顧接駁風機。監工同意他在現場一度是最高級職員，但案發期間只看過井內情況一次。

渠務署一級監工胡海鋒稱，當日知有工人到場，但因有事在忙，只叫下屬往查看，亦無過問情況。(凌子淇攝)

助理電氣督察鍾智偉稱，當日有學生到污水廠索取脫水污泥樣本，故須啟動離心機。(凌子淇攝)

控制室不知有人施工開機取樣本

電氣督察鍾智偉則稱，當日因有學生到廠房取污水樣本，而須打開離心機將污泥脫水。及至下午近4時，鍾收到胡海鋒通知回流井有人暈倒，遂趕至現場了解。控制室職員則指，當日控制室內並無記錄有人在井內施工，加上井口閉路電視損壞，他不知井內有人，批准啟動離心機。

職員翌日才補填有人在沙井工作

另有離心機操作員供稱，啟動離心機時，污泥脫水後，污水會被派至回流井，若有有人在井內會有危險。但當日無登記有人在井內工作，亦有職員的口供稱，事發後翌日，才在記錄冊上補寫當天有人在沙井工作。而事發地點的閉路電視，因為一個月前被撞壞未修理好，故未有拍到意外情況。

案件編號：CCDI-1053/2021