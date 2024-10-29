康宏前高層等4人上訴獲撤詐騙罪名　律政司圖上訴終院被拒

康宏環球三名前高層與證券公司總經理等4人，涉假裝安排配售股份，原被裁定串謀詐騙罪成，並被判囚5至7個月。4人早前上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。律政司不服裁決，要求上訴至終審法院，上訴庭今（29日）頒判辭指律政司將假設問題包裝成根本不涉及本案的法律觀點，駁回申請。



四名被告：麥光耀（47歲，康宏前行政總裁）、陳麗兒（49歲，女，前首席財務總監）、黃淑安（42歲，女，前經理），李易明(51歲，鼎成證券有限公司前總經理)。他們原審時分別被裁定多項串謀詐騙罪成並判囚，後來上訴得直，定罪及判刑獲撤。律政司今年5月申請上訴至終審法院。

康宏前高層陳麗兒（左）及麥光耀（右），上訴獲撤銷串謀詐騙罪名。（康宏facebook)

女被告陳麗兒是康宏前財政總監。

鼎成證券首席策略總監李易明(右)，上訴得直獲撤罪名。（林振華攝）

律政司認為上訴庭錯誤詮釋上市規則

律政司提出的理據指，上訴庭錯誤詮釋上市規則第14A.25條，並錯誤地認為有關條文所指的交易「必須是上市公司與關連人士之間的直接交易」。上訴庭在判辭反駁指，控辯雙方於上訴聆訊時並沒有就上市規則第14A.25條所指的交易是否只包括直接交易還是涵蓋間接交易，作出條文詮釋的陳詞。

上訴庭指律政司把假設包裝成法律觀點

律政司又認為上訴庭亦錯誤地認為只有在交易是「虛假」的情況下，才能剔除「中間人」的存在。上訴庭則指，由於控方同意該安排非虛假交易，且本案不存在其他原因可令原審法官漠視鼎成的存在，才會裁定原審法官錯誤地以為上市規則第14A.25條適用。上訴庭並未作出只有在交易是虛假的情況下才能剔除「中間人」存在的裁定。

上訴庭最後指出，律政司將假設問題包裝成根本不涉及本案的法律觀點，故拒絕發出相關的證明書。

案件編號：CACC 239/2021