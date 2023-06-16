曹貴子及康宏前高層脫詐騙罪　上訴庭駁回律政司上訴

有「股壇醫生」之稱的商人曹貴子，被指於2016年擔任上市公司康宏環球旳影子董事期間，與兩名康宏的時任高層串謀，在推動康宏環球子公司收購由曹任大股東的信盈國際時，沒有向康宏董事局和聯交所等申報。三人被裁定串謀詐騙等罪不成立，而律政司以案件呈述方式提出上訴，要求案件發還重審，上訴庭今(16日)頒判辭駁回上訴。本案的爭議為涉案人士是否知悉曹貴子是公司的「實質董事」，律政司一方指，當時董事局中兩名成員不知情。即使其他成員知情，整個董事會仍應被視為對有關事情屬不知情。上訴庭指其說法站不住腳，亦沒有案例支持。



三名被告分別為曹貴子、陳麗兒和陳毅凱，原被控串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述兩罪。控罪指他們於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏環球控股以及其董事局及股東，即隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，並在沒遵守《上市規例》下於2016年9月5日收購信盈國際。

3人另被控一項公司董事作出虛假陳述罪，指他們於2017年3月29日，意圖就有關康宏環球的事務欺騙公司成員，贊成公司的《2016年年報》，而他們知道年報內容是或可能是誤導、虛假的。

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指律政司說法沒有案例支持 邏輯上亦不站不住腳

就律政司指當時董事局中兩名非執行董事，對曹是公司「實質董事」不知情，因此就算其他成員知情，整個董事會仍應被視為對有關事情屬不知情。惟上訴庭指律政司的說法站不住腳，在邏輯上不可能只要有一名董事會成員不知情，整個董事會便被視為受到瞞騙，又指其說法沒有案例支持。

上訴庭指，本案核心議題是涉案人士是否知悉曹是「實質董事」，並且認為該收購是「關連交易」而作出隱瞞。而律政司沒有證據顯示，任何人認為曹是「實質董事」。在原審法官沒有明確裁定陳麗兒和陳毅凱，知悉曹是「實質董事」下，控方難以證明其指控。

上訴庭認為，原審法官的裁斷沒有不合理之處，亦非律政司所指的有悖常理，因此駁回律政司的上訴。

案件編號：CACC286/2021