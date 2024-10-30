最近在醫院聯網傑出員工和團隊選舉面試時，其中一位非常優秀參賽者分享了她工作時的點滴，當中提及人生四個「道」──道謝、道愛、道歉、道別。二十來歲的她在我眼前頓時成為我的導師，也令我失而復得一些我在醫院工作多年見證過的小人物、小故事。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



願我們的醫護人員在忙碌的日常工作中，也能體會這人生四道。

道謝：縱使結果不符理想

當我剛踏進醫院大堂時，突然有位年輕女子衝著我來，問我是否在急症室裡的楊醫生。我心頭一震，回答她自己在二十多年前曾在急症室工作。她立即告訴我她父親多年前因車禍送往急症室，搶救不逮，最後當場喪命。我聽後心裡一沉。她緊緊握住我的手臂接著說：「我家人未能找到機會向你道謝，當時你用了很長時間向我們每位遲到的家人，重複又重複講解爸爸的情況，並安慰我們……」

道謝，是對醫護人員夙夜不懈照顧病人生命的理解與尊重，也是彼此的支持和幫助。這樣也鼓勵了我們醫護的服侍可變得更加有力和美好。

道愛：勇敢說出「我愛你」

在病房裡，一對年邁夫妻正在經歷最後的陪伴。老先生病情已經非常嚴峻，而他妻子守在床邊，握著他的手，說出她多年未曾開口的話：「我愛你啊，老頭子。」老先生聽後，眼泛淚光，點頭回應……當年床邊的那位年輕醫生微笑見證這美麗時刻。

中國人因害羞或習慣而不敢表達愛意，直至生命的盡頭才意識到愛的力量。病房雖然繁忙嘈吵，但若能幫助或鼓勵人道愛，身邊所有人都可以在壓力下重新得力。

願我們的醫護人員在忙碌的日常工作中，也能體會這人生四道。

道歉：也是勇氣去求原諒

一位中年男子正坐在母親病床前，緊握著母親的手，忍住淚水低聲道：「媽，對不起，這些年我一直在海外忙著工作，忽略了你。我明白我錯了……」母親聽後微笑著說：「孩子，只要你能飛來看我，我就滿足了。」床邊醫生的兩隻耳朵也感受到復和的熱力而變得通紅。

誠懇的道歉是一種自我反省，讓我們能夠放下自尊與防備，去勇敢修復那些因為誤解或傷害而破裂的關係。道歉，不僅僅是承認錯誤，也是重新開始的契機。

道別：學會放下，迎接新生

一位年輕母親剛失去了她的嬰孩。她抱著孩子，淚流滿面，不願面對這場突如其來的告別。護士輕聲對她說：「放手吧，讓他安息。你還有孩子需要照顧，生命還要繼續。」站在旁邊的醫護人員也淚盈滿眶。

道別往往是生命中最難接受的時刻。人多不願離別，也不願放下。道別是痛苦的，但也促使我們學會放下，學會珍惜當下，並以平安的心態迎接未來。道別，不僅是對過去的告別，也是對新生的期盼。

祈盼醫院同事，每日在辛勤服侍病人的同時，都能重獲這人生四道，體會生命的脆弱與珍貴；能夠與病患同行這四道人生，可以令我們在其中學會更多。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

