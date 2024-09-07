47人案．求情三｜張可森稱已反省感愧疚　梁國雄稱要持續抗爭

民主派「35+」顛覆案最後兩批曾參與初選並有罪的被告，在2024年8月底進行第三批求情，大部份被告均來自新界西的選區，他們全部認罪，求情時各自透露近況。其中有份提出《墨落無悔》聲明的張可森，他求情時透露還柙3年間，經歷喪父，自己亦成了父親，惟還柙3年，未有機會負上父親的責任，現已深切反思，並為過去行為感到愧疚。此外，較資深的泛民人士，如尹兆堅及郭嘉麒，亦有提及他們過往的政績是務實而不激進。



至於兩名經審訊被定罪的被告，包括梁國雄及柯耀林，亦在這階段作求情，柯稱他在案中參與不多，梁則稱他會繼續爭取民主。



張可森還柙後歷喪父及為人父

張可森案發時是一名區議員，他是發起《墨落無悔》聲明的3名被告之一，他在親撰的求情信提到，他被捕後父親去世，當時正懷孕的妻子，亦獨力為他誕下兒子。兒子至今已3歲，惟他一直還押，至今仍未能陪伴妻兒，感到愧疚。他又在信中提到，在獄中渡過了30歲生日，已深刻反省，認為審議預算案是立法會議員的責任，關乎廣大市民的生活，不應作為政治工具，亦不應藉此危害國家安全。他現只希望事情告一段落後，能以家庭為中心。張又指《國安法》第22條刑罰三級制不適用於串謀罪行，但法庭判刑時可參考三級制，並認為張只屬第二級別的「積極參加者」。

黃子悅稱當時相信串謀不違法

女被告黃子悅同時亦涉理大的暴動案，並已判刑。她希望本案刑期可與該暴動案的部份刑期同期執行，而兩案都是在2019至2020年間發生，她亦希望法庭不要因此而大幅加刑，黃又稱她當時真誠相信本案的串謀不違法，更曾公開表示，選用否決權是《基本法》賦予的權力。黃稱她所干的暴動案最早可於明年3月24日獲釋，她認為在「35+」案的角色，她只屬第二級別「積極參加者」。

伍健偉認為有責任為選民爭取合理訴求

未有律師代表的伍健偉求情時稱，指本案「35+」計劃是在陽光下進行，各被告亦非為私利。他又指案發時便有逾61萬名市民在初選中投票。伍認為他作為民意代表，有責任替選民爭取合理訴求，亦認為「五大訴求」合情合理。

伍又稱，不會為與市民共享的價值和信念道歉，強調不可辜負人民的信任。伍又稱不後悔留港，會和香港人齊上齊落。伍認為他屬判刑三級制中的第二級別的「積極參加者」。

尹兆堅望能加入世界中央廚房

案發時民主黨立法會議員尹兆堅稱，他在過20多年曾任區議員和立法會議員，一直服務社會，為弱勢社群爭取權益，如爭取長者和殘疾人士的車費優惠。前勞福局局長蕭偉強、前勞福局局長羅致光，及前運房局局長張炳良均有為尹撰寫求情信。

尹除本案外，亦涉2020年六四集會案等4案，但尹稱他並無簽署《墨落無悔》，亦無出席選舉論壇，重犯機會低。他現打算服畢刑期後，加入非牟利組織「世界中央廚房」，令其廚藝能有所貢獻。

郭家麒已退出公民黨沒重犯機會

案發時是公民黨成員的醫生郭家麒則稱，他從不支持「攬炒」和港獨，亦有及早認罪，顯示其悔意。郭於1994年當選為中西區區議員，2004年成為立法會醫學界功能組別議員，多年來和政府官員合作，前運房局副局長邱誠武，和立法會前議員石禮謙亦有替郭撰寫求情信。郭又指他沒有重犯機會，並早於公民黨解散前已自行退黨。他認為在《國安法》第22條刑罰三級制中，他只屬第二級別「積極參加者」。

郭又指他從政多年一直和平理性，是次犯案和其本性不符，惟法官李運騰指辯方強調郭犯案與本性不符，但本案涉及影響香港的穩定。

吳敏兒稱犯本案是一生最嚴重的錯誤

吳敏兒求情時稱，她曾任空中服務員，其後參加工會活動，2016年任職工盟主席。吳參加初選是希望進入議會後，替勞工階層爭取權益。她案發時不認為涉案謀劃是違法，因此被捕時感到驚訝。吳在求情信形容干犯本案是「一生中最嚴重的錯誤」，並就此道歉。現時職工盟已解散，吳重犯機會低。她的律師又指，本案不涉使用暴力或威脅使用暴力，並非最嚴重的類別。涉案謀劃公開進行，政府可以防患於未然，謀劃亦極不可能成功。吳認為她只屬判刑三級制中的第三類別「其他參加者」，或第二類別的「積極參加者」。

譚凱邦參選只想入立法會推動環保

譚凱邦求情時稱他重視環保議題，希望進入立法會推動議題，又呈上譚妻、前天文台台長林超英，及一名退休中大教授等人的求情信，講述譚在環保議題所付出的努力。譚在案中非組織者，也沒有積極參與，最終得票率低，替補機制對他不適用，認為譚屬刑罰三級制的第三類別「其他參加者」。馬又透露譚的舌底有腫囊，現時亦出現皮膚受感染，手腳潰爛，望法官能酌情減刑。

柯耀林立場不激進影響力低

柯耀林稱屬溫和的政治人物，立場並不激進。過去20多年服務社會，曾任多屆區議員。他在案中參與有限，初選得票率少於1個百分比，可見其影響力有限，認為只屬判刑三級制中的第三類別「其他參加者」。柯又稱，他雖有簽《墨落無悔》聲明，但他參選集中爭取民生議題，非政治議題，亦只出席過一次協籌會，發言不多。

梁國雄認為最重要是持續抗爭精神

梁國雄在社民連Facebook貼出其求情信，他為想泛民在立法取得過半數議席而參加初選，認為這才能有足夠壓力，令政府推行惠及民生的政策。他認為最重要是持續抗爭的精神，共同改變不公義的社會現狀。梁重申，否決預算案屬《基本法》賦予的權力，《基本法》亦有處理「憲制危機」的程序，又反問特首為何不在立法會否決時順應民意，推行改革。梁又指，他雖然已成為階下囚，但無怨，並願為港人繼續爭取民主，守護公義。

朱凱廸未有讀出求情陳詞

朱凱迪的代表大律師宗銘誠今陳詞指，會採納書面陳詞，庭上未有補充。辯方亦指，朱另涉兩宗區域法院審理的案件，分別為2020年的6.4非法集結案和同年的7.1遊行案，本案部份控罪期間，就該兩案獲保釋。

案件編號：HCCC 69-70/2024