彩虹邨重建‧四｜最後的魚檔見證彩虹褪色：再可惜都係要拆

「這些棚以前是竹搭的，現在用鐵欄」、「石屎滑梯，拆了」、「這些拆了，這些建設沒有了」，翻開一幅又一幅子女在彩虹邨的舊照片，「彩虹肉食」的76歲魚檔老闆輝哥，見證彩虹邨多年來的變遷，由最高峰的七個魚檔，如今只剩下他最後一檔，不禁感嘆起來。



輝哥自中一起搬來居住，在這裏長大、成家再立業，如今傳來清拆重建消息，輝哥笑謂：「冇得可惜，再可惜都係要拆」。然而，這片地方給他帶來幸福大好家庭、完成生兒育女使命，最後亦為他帶來退下來的契機，於願足矣。



輝哥從小在彩虹邨居住，看盡彩虹邨變遷。(林靄怡攝)

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由年少氣盛走到古稀 見證彩虹街市沒落

「初初嚟住真係好鄉村⋯⋯」輝哥憶述初初搬入彩虹邨時，他只是個剛升中學的少年，每晚7時後，整條邨都變得很荒蕪，然後逐漸變得熱鬧，單是魚檔已有7間，到近年又淡靜了很多，尤其同區出現其他大型街市，新搬來的居民都改到外面的街市買餸，結果令彩虹邨的魚檔收入減少，「執吓一間又一間」，如今只剩輝哥一人「獨市」堅守生意。隨着年紀愈來愈大，輝哥每日開檔，可能只是為了跟街坊聊聊天，活動一下身體，當作做運動，總比留在家中好，同時又足夠維持生計。

罕見「掛豬肉賣鮮魚」 一舖分租四檔再剩二

輝哥工作的地方名為「彩虹肉食」，舖位逾千方呎大，門口右方為豬肉枱，他的魚檔隱身在左後方角落，形成「掛豬肉賣鮮魚」的少見場面，煞是有趣。他笑指舖位一開始分租，本來還有牛肉枱在其魚檔旁邊，即門口左方，而右後方以前是海鮮檔，現時仍然可見「生猛海鮮」的招牌遺下舖內，惜那些拍檔早已退場，面目全非。

由零開始建立自己的事業，輝哥表示「儲客」是最辛苦的事，「你又要啱佢心水，又要賺到錢，冇可能為咗佢而賣到好平，賺唔到錢就會被淘汰。」要買賣雙方都得到所想，是最困難的事，而且競爭不只是彩虹邨的魚檔，還有附近街市，如牛池灣街市、大成街街市，輝哥最終用了10年時間，總算儲到一批固定客人，老一輩也會帶子女一同光顧，靠的是禮貌服務好及打魚鱗功夫乾淨，而這個小小的魚檔帶給輝哥最大的滿足感，是賺到錢把3名子女養大成人。

拒讓子女承家業：做街市邋塌又冇假期

然而，輝哥從來不讓子女到魚檔幫忙，原因是不想他們做街市行業，他不諱言：「做街市好邋塌又冇假期，好辛苦！」他稱，以前自己搏殺期養家，幾乎全年無休，至近年以半退休心態去工作，才改為周休兩日，與現在的年青人不同，他們工作都講求假期，街市的長時間工作模式，並不適合新一代。

對於重建，輝哥豁然面對，「廿年前都已經話拆，不過今次應該係真」，他雖覺得可惜，但也沒有辦法。

再可惜都係要拆，冇理由因為你講一句可惜而唔拆，始終嗰層樓咁多年，六幾年（1962年）喇，到𠵱家都仲唔拆？好多屋邨都拆晒啦！ 「彩虹肉食」魚檔老闆輝哥

彩虹褪色卻成就大好家庭：再可惜都係要拆

況且，很多跟輝哥認識的人及長輩都已經離開人世，彩虹邨的人情味也變得不一樣，這座街市也沒落了。不過，他估計不會一次過清拆，始終人口太多，可能會「兩座、兩座咁拆」，而真的要清拆時，他便會順理成章選擇退休。

彩虹邨帶畀我大好家庭，賺到錢養大細路仔，人生最大滿足就係咁！ 「彩虹肉食」魚檔老闆輝哥

對輝哥來說，這裏的彩虹雖漸褪色，但他人生中最燦爛的那道彩虹，早已烙在他的心坎裏。

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