簡樸房早來了的隱憂！業主提早改建　租戶「逼遷」歸何處：好徬徨

簡樸房｜旺角一個588呎唐樓單位劏成七間房，最細的只有40呎，床與廁所只有一板之隔。施政報告2024公布規管劏房初步方案，雖預計有數年寬限，讓業主有時間改建單位，但簡樸房政策尚待12月諮詢之前，這個唐樓單位業主已決定提早收回單位改建。

該單位目前仍有兩個租戶均未找到地方搬遷，居於40呎劏房的伯伯正由社工協助安置：「好徬徨，剎時間要走。」租戶無助，業主也感無奈，直指「唔想人哋瞓街」，形容現時是兩難局面，不遷走住戶就無法動工。

有關注組織指，業主為符合法例要求改建單位，要住戶搬離無可厚非，因改建而起的「逼遷」個案未來一年陸續出現，絕非數年後正式執法取締才有街坊無家可歸：「就算不是立即執法，業主可能都陸續想改裝單位成合法。」隱憂早潛藏，組織指政府設法穩妥安置是重點，建議在各區預早安排安置單位。



施政報告提出立法規管劏房，訂立最低居住標準，取締這類劣質劏房，未來合規的分間單位要經認證成「簡樸房」始可合法出租。當局也指出，現時約有三萬劏房不符標準，如要繼續出租，則需要改裝。

當局提出的最低居住標準建議：

．面積：不少於8平方米

．高度：由樓面量度至任何橫樑底部不少於2 米、樓面量度至天花不少於2.3 米

．有窗、獨立廁所、受認可的獨立電錶及水錶

．設置滅火筒和獨立火警偵測器、防火門和耐火間隔牆

．走廊達足夠寛度



據政府提出的時間表，今年12月會進行為期兩個月的諮詢，最快會在2025年第四季開始登記，待登記期完結後，登記業主會有1至2年寬限期作改裝。

位於旺角唐樓的一個588呎單位，七年前由「二房東」承租，並劏出七戶，當中包括四間40呎的劏房。最近相關租約完結，業主認為單位不符合政府暫擬的最低居住標準，決定收回單位，並準備改裝為三間各自面積約200呎房間。單位目前只剩下兩租戶，其餘房間已拆剩馬桶和床板。

曾伯伯三四年前搬至這40呎劏房，床與廁所只有一板之隔。（盧翊銘攝）

劏房戶收二房東通知單位要拆感徬徨：剎時間要走

曾伯伯是其中一間40呎房的住戶，已在此居住三四年，每月租金連水電費約3,000元。他說，早前收到二房東通知，得悉單位要拆卸重裝、不能續租，「好徬徨，剎時間，（我）又冇話唔交租，但要我走」。

40呎的房內，床鋪貼著間板，旁邊就是廁所，沒有窗戶。以當局暫擬的標準來看，確實是「劣質劏房」。曾伯伯說，昔日的工作有宿舍住，但因為中風，他其中一隻手失去活動能力，無法繼續工作，只好搬離宿舍，失去收入，亦只好選擇這種劏房。

床邊是廁所也不介懷 曾伯伯：喺度住開貪佢方便

床邊是廁所，他卻沒有多介懷，反而說自己行動不便，習慣這樣住，「我喺度住開，都幾中意喺度住，貪佢方便，一個人，有廁所又方便。我都唔需要大，差唔多，可以瞓到，去到廁所」。

曾伯伯因患腸癌曾做手術，現時須長期服藥、定期到醫院覆診。（盧翊銘攝）

曾伯伯提到早前已交付租金，到本月6日約滿，之後暫仍可繼續住，業主也不會強行逼遷。不過，找新地方搬遷已迫在眉睫，「即刻走都可以，但我行動唔方便，所以我唔願走。如果唔係一早走了。」

他續道，社工日前聯絡他，他才講及自己正居住的劏房即將被拆。他說，社工正協助尋找相近租金的劏房、或老人院舍宿位。

劏房業主譚先生形容現時是兩難局面，「大前提係唔迫佢走、唔想人哋瞓街，但其實都冇咩頭緒。」（盧翊銘攝）

業主形容局面兩難：大前提不想租戶瞓街

這個單位的業主譚先生直指，對曾伯伯的處境亦感無奈，形容現時是兩難局面，如租戶無處安置，改裝工程就無法開展，「大前提係唔迫佢走、唔想人哋瞓街，但其實都冇咩頭緒。」

譚先生指，單位內所有牆都要拆除，租客要全數遷出，他也嘗試協助住戶找地方搬，惟未能找到對方有能力負擔的劏房。

「係難搞，基本上2,000幾租係搵唔到。有一班人需要2,000租，邊度搵？」他也直指，日後所有劏房若至少要有80呎，租金相應會更高，例如這個單位改裝後，每間房面積將近200呎，料基層難以負擔，應該會租予白領。

他說，目前只能見步行步，希望社工盡快為住戶找到居所。如果毫無進展，租客遲遲未能安置，他亦只能從法律途徑收樓，「迫得太犀利唔好，但停晒喺度，又唔租得又唔搞得，做唔到」。

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉。（資料圖片/陳葦慈攝）

吳堃廉料未來一年租戶陸續被遷 當局或低估受影響戶數

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉表示，預計未來一年會陸續出現租戶要搬走情況，「就算不是立即執法，業主可能都陸續想改裝單位成合法。」他指，雖然目前業主多採取觀望態度，待諮詢期完結、標準落實，再考慮改裝，但已有不少街坊反映，其業主向他們提起簡樸房政策。

他續道，租管條例實施後，亦出現加租，認為這次政策亦同樣，「街坊不是關心取締準則、呎數。無論任何準則之下，都會有一班街坊受取締影響而無家可歸」。

政府估計，約三成現存劏房需進行較大規模改建，才合符「簡樸房」最低標準，其餘七成劏房則可透過較簡單執修就達標。不過，吳堃廉指出當局或低估了實際受影響戶數。他舉例，有劏房戶住在「一劏三」單位，雖然其居住房間合標準，但隔壁兩間房須改裝，業主不會只拆兩房，因此都要離開。他關注，當局有否考慮這些連帶影響。

他也指，業主因改裝單位而不與租客續租，是無可厚非，所以「出發點始終都是政府有沒有穩妥安置」，建議政府預早在各區設立更多過渡性單位，例如以閒置建築物作安置大廈。

社區組織協會副主任施麗珊亦認為，政府應先設立中轉房，作為改裝時期的安置，並建議政府應更早啟動登記機制，讓業主提早通知租客、處理租約，以致租戶有足夠時間預備，同時讓社工協助申請過渡屋等。

社協副主任施麗珊。（資料圖片/盧翊銘攝）

房屋局回應會靈活調配房屋資源 讓有需要住戶暫作安身之所

就劏房戶因業主改裝單位而要搬遷，會否有適切安排，房屋局回覆指，為避免日後受執法行動影響的劏房戶流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，包括簡樸房。

過渡方面，局方指會靈活調配其他房屋資源，例如過渡性房屋、臨時收容中心、中轉房屋等，為有需要的住戶暫時提供安身之所。

當執法取締 業主租客可協議暫時遷出或提前完約

問及如業主在租約期滿前需要改裝，應如何安排，房屋局表示在現行租管條例下，劏房戶有四年的租住權保障，而一般而言，相關業主不得在租期屆滿前終止租賃。在考慮執法優次時，當局亦會參考相關分間單位的租賃情況。

不過，當簡樸房正式出台，如劏房違例而遇上執法行動，局方稱，業主和租客可按需要協議租客暫時遷出單位，或提前結束租賃，以完成執管的要求。局方又指，政府亦打算在「簡樸房」規管制度的條例草案中，釐清執法行動不受上述租住權的限制。