碩士高才嚮往自由文化來港　嘆難尋藝術工作　面對續簽壓力

「高才通」計劃推出近兩年，有至少約6.6萬人來港，職位需求大增。香港高才通人才服務協會今日舉辦招聘展覽會，有逾70家企業參展，當中包括大企業如新鴻基地產集團、中國移動香港、華潤集團等，預計吸引超過4000人前來求職。來自廣州王小姐因嚮往香港自由的文化氣氛，一年多前經「高才通」來港，一心希望從事藝術工作，惟行業工作機會不多，只能當大學研究助理，不過正面對合約或屆滿、能否達到續簽條件的壓力。



另一位來自深圳的劉先生稱來港待業半年，才投身保險行業。他形容「香港很好」，相信自己適應力強，可勝任各類工作，冀月薪達5萬。



高才稱難找心儀工作 當大學研究助理 月薪不足兩萬

香港高才秋季招聘展覽會今日在尖沙咀社區會堂開幕，吸引不少「高才通」前來求職。來自廣州、擁有碩士學歷的王小姐，因嚮往香港自由的文化氣氛，一年多前經「高才通」計劃來港，現時擔任本地大學研究助理。她表示，在內地本身地從事藝術行業，月薪4000人民幣左右，嘆在港難重投本業，「在香港要尋找藝術工作機會很少，投了很多個職位都沒有回音。」

她指，目前研究工作並非自己的理想行業，亦有機會在簽證限期前完約，令她擔心影響續簽，「研究助理工作一般採用合約制，月薪一萬多、近兩萬，或未能符合續簽條件，讓我感到不安心」。

首批高才通的簽證將於年底屆滿，政府早前提出續簽條件，包括申請人在港已獲聘，有穩定收入，薪酬福利條件「達到市場水平」。王小姐估計月薪2萬才算符合定義，期望透過展覽會尋找非合約制的長期工作。

王小姐表示，留意到參展機構雖然是大型企業，但有關文化藝術類的工種少之又少，唯有做好心理準備，若果尋找的正職薪金不符合續簽條件，會考慮投身保險業作為副業，令總收入能達到續簽要求。

王小姐指，儘管參展都是大型機構，但有關文化藝術類的工種很少。（陳蓁誼攝）

另一位來自深圳、有學士資歷的劉先生在內地從事多年銷售行業，今年3月成功獲得「高才通」簽證來港，來港居住且待業半年後，才投身保險業工作。劉先生表示，昔日在內地的工資，未計抽佣部份，每月達2萬人民幣，期望在展覽會尋找科技行業的銷售職位，已經應徵兩個職位。劉先生指，來港發展的原因是認為「香港很好」、而且認為自己適應力強，如有發展機會可勝任任何工作，期望在香港的月薪能達到5萬。

劉先生表示，自己在內地的工資每月達2萬人民幣，期望可在展覽會尋找科技行業的銷售職位。（陳蓁誼攝）

參展企業：「高才通」人士可助業務發展

新鴻基地產集團人力資源助理經理蘇潔妍表示，集團對人才有大需求，而且內地有大量發展項目，認為來自國內的「高才通」人士相對了解國情文化以及行業運作，能協助集團吸引相關客戶。

同時蘇潔妍認為，來港發展的「高才通」人士需要在港生活，不論是以衣食住行均蘊含商機。蘇潔妍指，集團現今多招聘租務、推廣，以及數據分析等相關職位，今次展覽會新鴻基亦推出數百個職位，開幕至今短短1小時，已有數個從事建築工程行業的人士前往攤位查詢。

作為流動電訊網絡商的中國移動香港不止參展招聘人才，亦在攤位放出電話月費計劃資訊單張宣傳產品。人力資源總經理張留成表示，公司致力發展數字化，需要大量創科人才，期望透過展覽會彌補人才缺口。本次主要招聘的職位屬專業技術類、如人工智能、大數據、網絡安保等。

張留成指，香港在科技方面的人才儲備相對不足，認為「高才通」人士有兩大優勢，如果屬於剛畢業、工作經驗少的人，他們有良好教育背景，職涯發展潛力大；而擁有一定工作經驗的「高才通」人士則擁有項目管理及營運的經驗，可擔任重要職位。張留成補充，中移動招聘的畢業生有兩成是本地大學生，透過多地人才互補，畢業生亦會有得益。

尚海龍：政府多推廣招聘對接助人才留港

立法會議員尚海龍表示，舉辦招聘展覽會的目的是「高才通」已開始續簽，他高度關注計劃下B類、C類，即畢業於百強大學的人才能否留在香港。近期施政報告提出目標，未來3年至少每年有5萬名人才成功續簽，尚海龍指現今來港人才已有近30萬人，認為5萬人的目標數太低，期望港府多推廣僱主以及計劃人士的招聘對接工作，增加人才留港率。

立法會議員尚海龍表示高度關注「高才通」計畫下B類、C類人才能否留在香港。（陳蓁誼攝）

勞工及福利局副局長何啟明致辭時表示，「高才通」推行至今，已有10萬人通過計劃來港，他指香港現今的失業率為3%，期望通過更多人口輸入去帶動經濟發展。此外，亦歡迎計劃人士將自身擁有的特殊技能帶到香港企業，與本地行業融合。

何啟明又提醒，自11月1日起，受理「高才通」延長逗留期限申請的時間暫時由逗留期限屆滿前4星期延伸至3個月。鼓勵計劃下人士若遇到心儀工作，應把握機會應徵，此外，他指香港通用廣東話、普通話以及英文，鼓勵外來人士「應該多學一點」。