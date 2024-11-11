恒大入稟要求子公司天基控股清盤 明年1.15聆訊
撰文：朱棨新
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已遭清盤的中國恒大集團上周五(8日)入稟高等法院，向旗下一間子公司天基控股提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年1月15日聆訊。
中國恒大集團以債權人身份，要求法院頒令天基控股有限公司清盤。
高院今年1月向恒大頒下清盤令
中國恒大於本年1月遭高等法庭頒令清盤，法庭並委任安邁顧問Edward Simon Middleton及黃詠詩為清盤人。中國恒大於9月時，向子公司CEG Holdings (BVI) Limited提出清盤呈請，法院已委任Edward Simon Middleton及黃詠詩為CEG Holdings的臨時清盤人。
恒大去年曾在美申請天基破產保護
天基控股是恒大集團的子公司，恒大去年8月曾在美國曼克頓破產法院，為天基申請《美國破產法》第15章保護。恒大其後稱，在美申請破產保護屬正常推進境外重組程序的一部份，不涉及破產申請。
美國破產法第15章，提供境外破產程序獲得美國政府「認可」的路徑，讓非美國企業，有將其在美資產，移轉回到其本國破產程序下處理的機會。
案件編號：HCCW637/2024
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