恒大入稟要求子公司天基控股清盤　明年1.15聆訊

已遭清盤的中國恒大集團上周五(8日)入稟高等法院，向旗下一間子公司天基控股提出清盤呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於明年1月15日聆訊。



中國恒大集團以債權人身份，要求法院頒令天基控股有限公司清盤。

中國恒大集團於2024年1月被高等法院頒令清盤。

清盤人早前透露恒大地產董事長許家印的資產達600億，包括兩架空中巴士。

許家印的前妻丁玉梅亦有牽及清盤相關的民事訴訟。（中國恒大官網圖片）

高院今年1月向恒大頒下清盤令

中國恒大於本年1月遭高等法庭頒令清盤，法庭並委任安邁顧問Edward Simon Middleton及黃詠詩為清盤人。中國恒大於9月時，向子公司CEG Holdings (BVI) Limited提出清盤呈請，法院已委任Edward Simon Middleton及黃詠詩為CEG Holdings的臨時清盤人。

恒大去年曾在美申請天基破產保護

天基控股是恒大集團的子公司，恒大去年8月曾在美國曼克頓破產法院，為天基申請《美國破產法》第15章保護。恒大其後稱，在美申請破產保護屬正常推進境外重組程序的一部份，不涉及破產申請。

美國破產法第15章，提供境外破產程序獲得美國政府「認可」的路徑，讓非美國企業，有將其在美資產，移轉回到其本國破產程序下處理的機會。

案件編號：HCCW637/2024