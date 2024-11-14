毅行者2024｜梁省德中學田徑隊首戰25公里學界賽：有信心入三甲！

年度山賽盛事「樂施毅行者」將於周五（11月15日）起舉行，今屆首設由三名16歲以上學生和一名老師並肩同行的25公里學界組。連續25年在荃離區校際田徑比賽稱霸的梁省德中學男子田徑隊，派出兩支精英隊伍，分別由曾經創下香港10000米競走紀錄的謝振雄和大專男子800米中長跑紀錄保持者鍾文健這兩名老師領軍，銳意爭取闖入三甲。積極推動師生參賽的校長植文顯相信，學生能夠從中培養毅力、學習共贏理念、發揮團隊精神，而這些經歷將令他們終身受益。備戰一個多月，師生信心十足，總結心得時金句頻發：「跑步不會騙你，你付出多少，就收穫多少」、「你要相信你可以拿到一點，你就可以拿到很多」、「享受跑步的過程，就是一種非凡意義了」。



連續25年在荃離區校際田徑比賽稱霸的梁省德中學男子田徑隊，派出兩支精英隊伍參加樂施學界毅行者，銳意力爭三甲。（梁省德中學提供）

田徑愛好者對於「梁省德中學」（梁中）、「謝振雄」、「鍾文健」都不會陌生。謝振雄和鍾文健曾是香港代表隊的成員，如今都在位於荃灣的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學任教；而梁省德中學的田徑表現突出，是荃灣及離島區中學校際田徑比賽的「常勝將軍」，其中男子田徑隊連續25年獲得團體總冠軍，女子田徑隊也已稱霸20年。月初舉辦荃離區分會校際越野比賽，梁中田徑隊更囊括乙組和丙組冠軍，並且取得全場總亞軍。

這支荃離區學界田徑勁旅，將於周五首戰香港最大型遠足籌款活動「樂施會毅行者2024」。今年毅行者有超過1000支隊伍參賽，每支隊伍由四人組成，須於48小時內走畢100公里麥理浩徑及其他接續路段；而為了吸引跑慣較短距離的跑手參加，主辦方今年特設40公里限定賽，以及由16歲以上學生和老師並肩同行的25公里學界組。「學界有這樣的機會，學校當然要鼓勵學生參加，這也是我們突破自己的一大嘗試，參賽代表更可謂『精英盡出』，相信他們很有機會取得三甲。」梁省德中學校長植文顯率參賽師生接受《香港01》訪問時介紹，校方派出兩支分別由謝振雄和鍾文健領軍的中五生隊伍。

植文顯指出，相對於30年前，本港學校對於田徑運動的教育策略大有不同，「以前可能主要是為了讓一些不太聽話的學生釋放精力，不要做出違規行為，但現在已經不一樣了。」他進一步解釋，當下社會常有聲音認為年輕人欠缺勇氣和毅力，這和時代環境及物質條件的演變息息相關，「既然教育的目的在於為社會培養下一代人才，學校的教育方針也要針對將來需求不斷蛻變，我們的田徑發展策略也在蛻變，希望學生透過艱苦訓練培養不怕面對惡劣環境的勇氣和毅力，再將這些特質轉化到學習上、生活上，甚至將來的人生中。」

帶隊老師之一的謝振雄，現任梁省德中學副校長，曾於2017年創下香港10000米競走紀錄，笑言「隊友實力強勁，自己反而是拖累的那個」，但仍然很有信心實現三甲目標，因為相信梁中學生具備願意突破自我的特質。謝振雄的隊友是來自中五同一班級的張浩峰、林祖軒、李鴻銘，三人都是很有潛力的跑手，而他們由9月決定參賽至今，每周特訓一至兩個課時，而同學課後也會相約練習，更已到過比賽場地實地試跑，準備相當充足。

「我最開始跑步，是出於功利的目的，想減肥，跑著跑著就喜歡上了跑步。」林祖軒坦言，「練跑雖然很累，過程中也要經歷很多苦難，例如腳酸、抽筋，但只要堅持下去，忍著痛苦跑到終點，就會很有成就感，而整個過程都鍛鍊了我們堅持不懈的品質。」剛剛在越野賽取得甲組第七名的張浩鋒則透露，訓練期間曾經想過放棄，甚至打算比賽當天請假，「但練著練著，看到其他隊友這麽努力，我也沒有理由中途而廢。這種精神不只用在田徑上，考試溫習時同樣如此，要向著目標不斷努力。」李銘鴻也感慨，「長跑」和「毅力」相輔相成，而且山路高低起伏，要堅持下去絕非易事，更加體現毅力的重要。

另一代隊老師鍾文健，是大專男子800米中長跑紀錄保持者，更曾被形容為「金句跑手」，在田徑壇上留下「當你拋棄跑步，跑步就會拋棄你」、「成功的道路從不擠迫，因為堅持的人不多」等佳句。他如今在梁中任教數學，也參與訓練田徑隊，認為是次帶隊參加毅行者的意義非凡：「我以前是跑手，現在當了數學老師，平時擅於帶領學生做題，而這次參賽擴展了我的專業圈，讓我真正懂得去經營一個團隊，這是很重要的人生課題。」為了帶隊，鍾文健可謂「法寶盡出」，引入可以透過科技提升訓練表現的手機應用程式。

鍾文健的隊友林鋅源，深得鍾文健的真傳，成為了隊伍的「金句跑手」，在採訪時金句頻頻：「跑步不會騙你，你付出多少，就收穫多少」、「你要相信你可以拿到一點，你就可以拿到很多」、「沒有天賦就只有重複吧」。林鋅源本身是羽毛球愛好者，在鍾文健的推動下變成了長跑選手，跑著跑著連拖延症的習慣都改變了：「因為跑步講究自律，如果因為太累、太熱、下雨而不去訓練，那你永遠不會有進步，我現在不會把什麼事都留到最後一天了。」而整個訓練過程讓他印象最為深刻的是，「不管遇到什麼突發情況，我們都不會放棄、不會扔下任何一個隊友，這種團隊精神，很符合毅行者『堅並肩』的理念。」

殷鑫本來沒有參加過專業訓練，剛加入隊伍時跑得比較慢，但其他隊友都會跑回頭再和他一起跑。「這是非常感人的感受，我們團隊真的是不離不棄，一直鼓勵我要一起到達終點。」他因而深受鼓舞，不斷加強訓練，希望順利完成比賽，「不能讓自己拖累隊伍。」陳嘉恩同樣有著「戰勝自己、突破自己」的決心，他原本是羽毛球隊隊員，但受疫情影響耽誤訓練，疫後外出比賽時落敗，「一開始很有挫敗感，但一直堅持下去，就會有種想要追求進步的心態；這次聽說他們要參加『毅行者』，我也想趁著這個機會嘗試長跑，看看自己能不能變得更好。」負責支援的汪穎謙參加了長跑訓練之後，更加懂得要善用時間做更多有益身心的事情，而他最享受的是長跑本身的過程，「多苦多累要都親身體驗才能感受得到，這是書本上學不到的東西，所以享受跑步的過程，就是一種非凡意義了。」

植文顯最後提醒參賽同學，秉持「功成不必在我，功成必定有我」的心態，從中學習「共贏」的理念。他解釋：「所謂的『贏』，不是很功利主義地獲得獎牌，也不是個人層面的贏，而是要讓團隊的每一個人都能夠充分發揮。無論是讀書還是工作，都應該貫徹這種理念，想辦法讓大家互相協作、實現共贏。如果只追求你輸我贏，那會陷入『零和』的陷阱，其實是大家都輸。」