國際基建項目領導峰會開幕　全國逾500名業界領袖和專家參加

撰文：蕭通
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發展局主辦的國際基建項目領導峰會周四（14日）開幕，逾500位來自全球20多個國家和經濟體的業界領袖和專家參與，國家水利部副部長李良生亦有出席。財政司司長陳茂波於開幕典禮暨歡迎晚宴致辭時稱，全球基建發展面對不少挑戰，但挑戰與機遇並存。香港作為國際金融中心和國際創科中心，在基建融資、建造技術、項目營運、綠色科技發展等方面均具競爭優勢，能為全球行業創新作出貢獻，同時創造商機。

香港的基建發展在國際享有盛譽，為期3天的峰會以「駕馭推展基建項目的複雜與不確定性」為主題，匯聚業界翹楚，共同探討推展未來基建計劃的政策和策略，並討論挑戰和機遇。

陳茂波：全球基建發展面對技術及融資等挑戰

陳茂波致辭時表示，全球基建發展面對挑戰，氣候變遷及極端天氣是其中之一，需要更有效的設計、更先進的風險檢測技術，來提升設施適應能力。另一個例子是資金缺口，估計到2030年，全球基建融資缺口約15萬億美元，以新興市場和發展中經濟體受影響最大。

但陳茂波指出，挑戰與機遇並存，香港是寶貴的合作夥伴。香港的基建實力長期受到認可，不僅交付優質的基建項目，也在營運和管理贏得全球聲譽。機管局和香港鐵路有限公司是好例子，已將業務擴展到全球，協助中國內地和海外夥伴建造和營運廣泛設施。

香港多方面優勢提供解決方案及機遇

香港也致力推動基建發展的創新，包括率先將應用研發納入公共工程，並為此成立專責小組。今年8月並成立建築技術研究院，引領建築材料、方法和技術的創新，並制定標準。香港也擁有超過4,200家新創企業，從事房地產科技、綠色科技、物聯網等領域，提供多樣化的解決方案。

另外，作為國際金融中心，除提供全方位的融資選擇外，還致力於應用創新的融資策略來支援基建項目，當中包括基建貸款證券化等。他相信透過本次峰會，將有助促進合作並建立夥伴關係。

峰會周五（15日）將舉行多場演講，另外亦設有三場專題討論座談會，分別以「再拓增長：基建賦能城市發展」、「聯盟共贏：鑄就項目成功之路」及「構建未來：擁抱創新與數碼化」為主題。

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陳茂波