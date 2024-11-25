新田科技城｜工務小組通過272.6億撥款申請　政府：仍屬正常造價

立法會工務小組委員會今日（25日）討論並通過新田科技城及三寶樹濕地保育公園的共272.6億的撥款申請，將提交財委會審議。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮表示，科技城用作排污的管道以及食水管直徑較大，工程價格偏高，但屬正常範圍。至於濕地公園內的私人土地擁有人，可提出換地方案，令收地補償款項可獲對沖支付，發展局常任秘書長何珮玲表示，做法可助減低政府收地開支，但目前尚未推出一套完整計劃，透露已有發展商對感興趣。



土拓署稱排污管道、食水管直徑較大 工程價偏高 仍屬正常範圍

工聯會議員陸頌雄指，科技城首階段的造價為約271.8億元，較一開始的約300億方案減少一成金額，關注政府有否參考其他類似規模以及類別的工程造價，推出減低成本措施。

土木工程拓展署北拓展處處長張家亮指，科技城用作排污的管道以及食水管直徑較大，達1米或以上，所以工程價格偏高，但屬正常范圍。張家亮續指，科技城的道路工程範圍包含現有的新田公路，需要建設臨時橋以保持公速公路的運作，而單位成本價格大埔公路沙田段低。

根據發展局向立法會提交的文件，政府鼓勵濕地公園內私人土地擁有人自願向政府交地，若就其他地方提出換地或修訂契約，政府可考慮將收回土地的補償開支作對沖用，扣除土地擁有人需要繳交的補地價。

新民黨主席葉劉淑儀則關注這種做法是否屬換地，而成功率有多少。發展局常任秘書長何珮玲認同葉劉淑儀的理解，稱有關做法可助減低政府收地開支，並指雖然現時尚未推出一套完整計劃，但已有發展商對此表示有興趣。

+ 1

地產及建造界議員龍漢標同樣關注補地問題，並建議這種收地方式不止可用在三寶樹濕地公園的收地工作，更可廣泛應用在其他土地，希望政府重新考慮推出「乙種換地權益書」（Letter B）以解決政府的財政赤字。何珮玲指不排除會將此方式的使用範圍擴展，但亦會小心審視，避免重複當年港英政府推出letter B導致坊間炒風甚盛、政府欠下「地債」的弊病。

選委界議員尚海龍關注科技城的產業用地用途，何珮玲回應有210公頃劃作創新科技用途，會與創科局商量科技城定位，創科局亦會與業界溝通，將意見回饋至發展局。她又指，科技城會側重發展中下游，由產業主導。而民建聯選委界議員林琳則關注現今新田科技城專注的科技範疇為何，何珮玲指，科技城專注的科技發展範疇為生命健康科技、AI、數據科學、先進物料製造等，稱會重點發展科研結果商品化。

最終工務小組通過撥款，並交由財委會審議。