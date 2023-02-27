糖尿病｜提防同時患上丙型肝炎！影響血糖控制外　更增致命風險

台灣的糖尿病患者高達200多萬人，不僅隨時要注意血糖變化，更要重視有無得到丙型肝炎，如果延誤治療將會致命。



專家表示，醫界過去沒有將糖尿病及丙型肝炎放在一起同步治療，但近十年醫學研究發現，糖尿病患者合併丙型肝炎血糖控制更加不易，使心肌梗塞、腦中風、腎臟病變等血管併發症也不易控制，但統計台灣糖尿病患接受丙型肝炎篩檢比率僅6成，推估當地有近百萬名糖友不知道自己是否患有丙型肝炎，提醒成年糖尿病患一生應及早做一次丙型肝炎篩檢。

台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與糖尿病學會三大學會，有鑑於糖尿病和丙型肝炎為全球及境內盛行率較高的疾病，早前特別召集14位肝臟學、糖尿病學和流行病學領域專家學者，匯集近期研究、國際指引及真實世界臨床經驗，共同制訂全球首份「糖尿病患之丙型肝炎篩檢與治療共識」指引，並發表於《台灣醫誌》。

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台灣中山大學副校長余明隆說，糖尿病是個複雜慢性疾病，也是常見的肝外共病之一，當糖尿病患者罹患丙型肝炎，將增加肝硬化、肝癌，尤其早期丙型肝炎檢測中，約55%為肝功能正常，未能及早發現，一旦發現時，往往已是肝硬化。該指引建議所有成年糖尿病患不論肝功能是否正常，「一生都應及早做一次丙型肝炎篩檢。」

指引說明，一旦糖尿病病患篩檢確診丙型肝炎，醫生應依照患者年紀、肝臟病史、HIV病史等危險與複雜因子制定明確條件，判斷病人是否適合留診治療，降低病人需另行掛號的負擔，甚至放棄治療的風險。治療時因糖尿病患共病多、共藥也多，考量抗病毒藥物交互作用的風險與糖尿病治療的複雜性，建議非肝膽腸胃科醫師治療丙型肝炎前，應先進行肝、腎功能檢查，評估抗病毒藥物交互作用，若病人有服用中藥也應一併評估。

同樣的，丙型肝炎患者也須重視有無罹患糖尿病。余明隆說，依過去大規模醫學研究發現，丙型肝炎患者罹患糖尿病的機會是沒有丙型肝炎者的兩倍以上，「這是非常高的數字」，像一般族群進行指尖血測試，糖尿病盛行率約12%，而若是進行詳細檢驗則為18%，但丙型肝炎患者採指尖血測試，糖尿病盛行率已達18%，詳細檢驗盛行率更高達38%。由此可知，丙型肝炎會加速血糖代謝異常，讓糖尿病危險度上升。

糖尿病衛教學會理事長王治元說，丙型肝炎患者的胰島素敏感度較差，罹患糖尿病風險比一般人高，因此，「糖尿病患之丙型肝炎篩檢與治療共識」指引，將丙型肝炎檢測納入糖尿病患的常規檢測，新確診的糖尿病病患同時就應抽血檢查丙型肝炎，讓醫生、病人更加注意兩者關係，以利及早發現獲得更好照顧。

糖尿病學會理事長黃建寧說，制定這份共識指引，可建立醫生與病患在丙型肝炎病識觀念對話，呼籲臨床醫生應落實丙型肝炎普篩，建立診間病識感對話，為病人管理控糖風險因子，遠離併發症等威脅。

台灣肝臟研究學會會長劉俊人說，這是全球第一個跨科別針對糖尿病患在丙型肝炎診治上的共識指引，為全世界的糖尿病患與丙型肝炎患者共同防治，降低這兩種疾病相關的併發症與經濟負擔，達成台灣2025滅除丙型肝炎的願景。

全球目標為2030年根治丙型肝炎，而台灣希望提早到2025年，台灣衛福部丙型肝炎辦公室採微根除方式，將篩檢族群擴大至監獄受刑人、愛滋病患者及糖尿病患者進行篩檢後，找出病人進行治療，如果糖尿病患者未曾進行乙型、丙型肝炎篩檢，都可以到醫療院所進行篩檢。余明隆說，另如雲嘉南、苗栗、山地離島地區民眾，及毒癮、洗腎、愛滋病患者等為丙型肝炎高風險族群，應速篩檢丙型肝炎篩檢進行治療。

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