港府撥逾億購藥　為嬰兒做血清抗體測試　望消除乙、丙型肝炎

港府訂立「2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃」，望透過提升公眾認知、加強監測，以及增加應用於肝炎的抗病毒藥物，目標在2030年前可達致世衛訂立的目標，提升肝炎的診斷及治療覆蓋率。 計劃重點項目包括為原染有乙肝孕婦誕下的嬰兒，在接種疫苗後，再做血清測試，找出未有免疫反應嬰兒補打針，當局亦會每年投放約1.2億元購買抗病毒藥物，治療丙型肝炎病人。

陳肇始稱，望透過計劃減低病毒性肝炎帶來的公共衞生威脅。（盧翊銘攝）

預防及控制病毒性肝炎督導委員會訂立「2020-2024年香港病毒性肝炎行動計劃」，目標在2030年前可達致世衛訂立的目標，減少90%乙型肝炎及丙型肺炎的新病例，減少65％兩種肝炎的死亡個案，亦希望令9成感染病人可獲診斷，以及8成病人可獲治療。

食物及衞生局局長陳肇始稱，本港分別有54萬及2.2萬人患乙型及丙型肝炎，有機會演變成肝硬化甚至肝癌。未來兩個年度，港府重點行動包括擴闊抗病毒藥的使用，以及增強檢測，長遠希望消除本港慢性病毒性肝炎。

病毒量高孕婦可提早用抗病毒藥物 減少傳予胎兒風險

衞生署顧問醫生（病毒性肝炎）兼公共衞生工作小組召集人林潔宜表示，乙型肝炎主要傳播途徑是母嬰傳播，當局決定使用抗病毒藥物，預防乙肝的母嬰傳播。2020/21年度，當局增加約500萬元相關藥物撥款，預料每年可為約800名患乙肝，同時病毒載量高於20萬個國際單位的孕婦，提供相關治療。醫管局自今年8月起，已開始有關服務。

當局又計劃為本身患乙肝孕婦誕下的嬰兒，在接種三劑乙肝疫苗後，安排血清測試，找出5%至10％未能產生足夠抗體的嬰兒，再補接種多三劑疫苗。計劃將於2021/22年度推出，預料每年不多於3,000名嬰兒需接受檢驗。



林潔宜表示，若加入用藥及為嬰兒驗抗體兩大策略，有信心2024年可達致「無乙肝新世代」的目標。（盧翊銘攝）

林潔宜提醒，若當局「咩嘢都唔做」母嬰間傳播率會很高，而9成嬰兒之後會發展為慢性乙型肝炎。她透露，目前新生嬰兒及5歲小朋友感染乙肝的比率已低於1%，相信透過用藥預防及為嬰兒驗抗體，可於2024年達到「無乙肝新一代」的目標。

撥1.2億購抗病毒藥 望令丙肝病人「斷尾」

而針對丙型肝炎的治療，當局將每年投放約1.2億元購買抗病毒藥物，醫管局亦會於後日（10日）起，擴闊藥物名冊中直接抗病毒藥物的適應症，令病情嚴重程度不一的丙肝病人均可獲治療，料每年可惠及約1,700名丙型肝炎病人。

醫院管理局行政總裁高拔陞透露，丙型肝炎的藥物治療於過去幾年發展得快，亦有病例證實有助令患者「斷尾」，現階段有較多經驗及信心，希望為所有丙肝患者提供治療。

年底前設10間護士診所 為病情穩定肝炎病人提供檢查

醫管局同時設立肝炎護士診所，為情況穩定的肝炎病人作評估及肝纖維化掃描，以及乙肝孕婦心理輔導服務。

醫管局總行政經理（質素及標準）兼臨床工作小組召集人劉家獻透露，今年首季已於威爾斯親王醫院及瑪麗醫院設護士診所作試點，每間診所有一位資深護師及其他支援人員，醫管局會於今年第4季於8間醫院，包括東區、廣華、屯門、將軍澳醫院等增設肝炎護士診所，亦會陸續於肝臟科專科門診，提供同類服務。