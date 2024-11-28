食安｜烤鰻魚含孔雀石綠　鮮牛肉有二氧化硫　法國芝士受細菌污染

食環署食物安全中心今日（28日）公布三宗食安事故。中心在中環一間食物業處所的烤鰻魚樣本中，驗出禁用孔雀石綠，含量為10億分之1.4；九龍城何文田街市一新鮮糧食店的新鮮牛肉樣本，則驗出有一萬分之8.38的二氧化硫。



另外，中心前公布一款由法國進口的芝士懷疑受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，跟進調查發現另外一批受影響產品亦曾進口本港。進口商已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。



食環署食物安全中心今日（28日）公布三宗食安事故。（資料圖片）

中環食店烤鰻魚含10億分之1.4孔雀石綠

食安中心指，中心透過恆常食物監測計劃，從中環一食物業處所抽取烤鰻魚樣本作檢測，結果顯示樣本含孔雀石綠，含量為10億分之1.4。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品，亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

中心指，孔雀石綠是工業染料，被使用作治理魚類疾病。根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。

何文田街市新鮮牛肉樣本驗出二氧化硫 含量為百萬分之838

食安中心另外指，中心透過恆常食物監測計劃，從九龍城何文田街市一新鮮糧食店檢取該新鮮牛肉樣本進行化驗。結果顯示，樣本含百萬分之838的二氧化硫。中心正與涉事新鮮糧食店跟進有關違規事項。

中心指，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，個別販商為使肉類色澤更鮮明，會在肉類中添加二氧化硫。根據《食物內防腐劑規例》，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。

中心指，會繼續跟進上述兩宗事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

法國進口芝士疑受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染 另一批產品曾進口本港

另外，本月22日，食安中心曾公布一款由法國進口的芝士「Mont d'Or Fruitiere des Jarrons Cheese」，可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染。

中心今日表示，得悉法國當局發出通告，指該產品可能受小腸結腸炎耶爾森氏菌污染，正進行回收。初步調查發現進口商「Noja Fine Trade Limited」曾進口另外一批受影響產品。

進口商已按中心指示，將受影響產品下架及停售，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2178 2229，查詢產品的回收事宜。

中心指，會繼續跟進事件、密切聯繫法國當局和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。