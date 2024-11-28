《香港經濟日報》前副社長石鏡泉患肺炎留醫　暫停專欄：有緣再見

著名股評人與財經專欄作家、《香港經濟日報》前副社長石鏡泉在本周一（25日）刊出的網上專欄文章中表示，因為再次感染肺炎，又住進醫院，醫生囑咐要好好休息，因此在這文章之後暫時停筆，待身體「修復」後，「有緣再見」。



《香港經濟日報》前副社長石鏡泉表示因為再次感染肺炎，又住進醫院，暫時停寫專欄文章，「有緣再見」。（HKU Space相片）

石鏡泉：謝謝30多年來支持

石鏡泉現時有在《香港經濟日報》網上投資理財版專欄《缸邊隨筆－石鏡泉》撰寫文章，他在本周一於題為《80年來的金/油比率》文章末段，稱因病要向讀者暫別，希望在身體康復後再見，「謝謝各位三十多年來的支持。」

筆者肺炎，又住進醫院，醫生話，今次的炎症指數較1月肺炎時高，反映身體差了，要好好休息。謹遵醫囑咐，今文之後，暫停筆，身體修復後，有緣再見。謝謝各位三十多年來的支持，一再多謝。 《香港經濟日報》前副社長石鏡泉

2019年7月20日石鏡泉出席在添馬公園舉行的「守護香港集會」，揚言「教仔」要用藤條及水喉通。翌日發生「元朗721事件」後，他辭去《香港經濟日報》副社長職位。（資料圖片）

石鏡泉為《香港經濟日報》創辦人之一。2019年反修例示威期間，他於7月20日在添馬公園「守護香港」集會上，揚言「教仔」要用藤條及水喉通。翌日發生「元朗721事件」，有白衣人使用藤條及水喉通襲擊他人，其言論因而受關注。石鏡泉及後發表道歉聲明，撤回之前的藤條與軟膠通言論，並稱對引起不安真誠致歉，同時辭任執行董事及副社長。