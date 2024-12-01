欠人手｜杏花邨雞蛋仔店平安夜除夕等10日停業　負責人：培訓需時

雞蛋仔店「BB雞蛋仔」位於杏花邨百佳Fusion超級市場內的分店，近日擺出告示，稱因人手不足，在12月內，有三分一日子不開舖，包括平安夜及除夕夜等。店舖負責人蕭小姐表示，近期剛好有員工離職，加上許多員工在「重要日子」放假，導致有此情況出現。



「BB雞蛋仔」位於杏花邨的分店近日擺出告示，稱因人手不足，在12月內有10日不開舖。(洪戩昊攝）

時薪$65至$80招聘兼職店員

「BB雞蛋仔」有柴灣總店及杏花邨分店，杏花邨店的告示列明，因人手不足，將在12月10、12、13、17、23、24、27、28、29和31日，一共10日不開舖，當中包括平安夜和除夕夜等節日。

該店有貼出招聘兼職店員告示，時薪65至80元，列明有四大要求：勤力、有責任感、有禮貌及快手。工作時間下午1時至8時上班，可選在杏花邨分店或柴灣總店上班。

「BB雞蛋仔」位於杏花邨的分店貼出招聘告示，聘請兼職店員，時薪65至80元。(洪戩昊攝）

店舖負責人：近期有員工離職及「重要日子」放假

店舖負責人蕭小姐表示，近期剛好有員工離職，加上許多員工在「重要日子」放假，導致有此情況出現。她指，招聘人手不難，但要訓練新入職員工也需要一段時間。

杏花邨店店員一人當值 去廁所要請鄰舖店員幫手先落單

店員許小姐指，杏花邨分店人流較柴灣總店少，所以平時只安排一個員工也應付得來,「我哋食咗飯先返工，去廁所嘅話就要隔籬麵包舖幫手落住單先。」她表示，店舖人手緊拙，沒有空間從柴灣總店調遣人手。

在記者採訪期間，持續有顧客光顧。其中許先生表示沒有太大問題，「唔緊要啦，有柴灣嗰邊都ok嘅。」