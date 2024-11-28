尖東聖誕燈飾亮燈　直至明年元旦　熊貓圖案搶聖誕女郎鏡頭

聖誕節快將到來，有超過40年歷史的尖東繼續有慶祝活動。「閃爍尖東耀香江」今（28日）晚舉行亮燈儀式，尖東及海濱長廊多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，為聖誕及新年增添喜慶氛圍。今年多項燈飾都加入熊貓元素，尖沙咀中心的大型LED幕牆，有聖誕主題的熊貓光影藝術作品，而麼地里燈海，則加入熊貓及熊貓掌印等圖案。



尖東及海濱長廊多棟大廈的聖誕燈飾今晚亮燈，多項燈飾加入熊貓元素。（夏家朗攝）

麥美娟：「18區日夜都繽紛」會繼續推出各種活動

「閃爍尖東耀香江」今晚舉行亮燈儀式，尖東及海濱長廊多棟大廈的外牆聖誕燈飾同時亮起，直至明年元旦。民政及青年事務局局長麥美娟、立法會議員姚柏良、梁文廣等，都有參與亮燈儀式。

麥美娟致辭時表示，尖東聖誕燈飾已有幾十年歷史，相信可以吸引不少市民和旅客。她又指政府早前啟動了「18區日夜都繽紛」，未來會繼續和各界一起推出各種活動。

東尖沙咀地產發展商聯會主席邱文華表示，今年是「閃爍尖東耀香江」第42周年，尖東燈飾廣受歡迎，成為港人及遊客聖誕新年期間的打卡熱點。尖東燈飾陪伴香港人超過40年，承載着好幾代人的美好回憶，希望透過洋溢暖意的尖東燈飾，為香港送上祝福。

今年多項燈飾都加入熊貓元素，尖沙咀中心的大型LED幕牆，有「Pandastic Christmas」熊貓數碼光影藝術作品，而麼地里燈海，除有雪花及聖誕禮物，亦有熊貓及熊貓掌印等圖案。

警方吉祥物「提子」首次「走進」麼地道三條天橋，穿起聖誕裝束與大眾會面。帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果；九龍香格里拉內有6米高發光聖誕樹，亦有熊貓穿起聖誕裝。

另外，東尖沙咀地產發展商聯會成員今個聖誕會為顧客提供折扣優惠，區內多間酒店，包括富豪九龍酒店、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉、海景嘉福洲際酒店等，都有餐廳指定折扣。