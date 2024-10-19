廉政行動｜半世紀首開放指揮中心拍攝　廉政專員降呢演調查人員

廉政公署今年成立50周年，新一輯反貪電視劇集《廉政行動2024》將於下周一至五（21至25日）在TVB無綫電視播出。廉署向來給人神秘面紗，而在這輯電視劇中，不少是在廉署總部實景拍攝，包括首次開放只在大型執法行動才運作的行動指揮中心，半世紀首曝光，此外也有在射擊訓練場攝製，觀眾亦有機會見到廉署錄影會面室的三角枱、廉署人員辦公室、電腦控制中心等實景。



廉政專員胡英明更率領多位高層人員參與演出，爭取市民支持廉署半世紀肅貪倡廉的工作。胡英明將「降呢」飾演行動指揮中心調查人員，為飾演總調查主任的陳山聰送上一杯咖啡打氣；副廉政專員及執行處首長丘樹春也「降呢」飾演行動指揮中心調查人員，在行動指揮中心電腦幕牆展示嫌疑人資料。



廉政專員胡英明（中）及副廉政專員兼執行處首長丘樹春（後排左八）與一眾嘉賓主持《廉政行動2024》首映禮。（廉政公署提供圖片)

同系列第19輯 5單元改編自真實個案

廉署是香港首個透過電視劇集進行宣傳教育的政府部門，1974成立後隨即於70年代中推出首輯電視劇，至今已是第19輯，署方形容是香港電視劇史上最長壽的系列之一。《廉政行動2024》透過改編自真實個案的單元，展現廉署人員如何憑著堅毅和專業，把貪污份子繩之於法。

劇集由廉署與TVB無綫電視聯合製作，將於下星期一(21日)起，首次連載式一連五晚連載式播放，可在翡翠台(81台)及myTV SUPER觀看。

約700位政商界代表、社區領袖和不同階層家庭及族裔的學生周五晚（17日）出席首映禮。（廉政公署提供圖片)

胡英明：《廉政行動》已成為廉署象徵

廉政專員胡英明及電視廣播有限公司行政主席許濤周五晚(17日)一同主持《廉政行動2024》首映禮，在將軍澳電視廣播城與約700位政商界代表、社區領袖和不同階層家庭及族裔的學生，一同率先觀賞有關樓宇管理維修貪污案的單元「違﹔修」。

胡英明致辭時表示，廉署1976年推出第一套廉政劇集，是首個以電視劇作宣傳的政府部門。他指《廉政行動》深入民心，已成為廉署的象徵，並獲國家及海外合作夥伴推崇；今年是國家成立75周年，亦是廉署金禧慶誌，在此重要時刻推出新一輯《廉政行動》更別具意義。

廉政專員胡英明（右）在第一集「違．修」中亮相，與飾演「總調查主任」的陳山聰有對手戲。（廉政公署提供劇照）

胡英明、副廉政專員、執行處處長、防止貪污處處長等粉墨登場

胡英明、副廉政專員兼執行處首長丘樹春、執行處處長兼候任社區關係處處長麥偉強、防止貪污處處長莊家樂及執行處助理處長李景文等廉署高層人員並會參與演出，於不同單元亮相。

廉署更首次開放只在大型執法行動才運作的行動指揮中心，以及射擊訓練場等場地供劇集實景攝製；觀眾亦有機會見到廉署錄影會面室的三角枱、廉署人員辦公室、電腦控制中心等實景。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春（前右）參演第一集「違．修」。（廉政公署提供劇照）

指揮中心首曝光 只在大型執法行動才運作

《廉政行動2024製作特輯》將於今晚（19日）9時至10時播出。胡英明會在首次曝光的廉署行動指揮中心，與飾演「首席調查主任」的張曦雯及飾演「總調查主任」陳山聰剖，析廉署50年的反貪理念，破解廉署「密密實實」的原因，並談及廉署未來路向，「背靠祖國、聯通世界」在國際間展示實力，宣傳香港廉潔文化。

胡英明在製作特輯中表示，指揮中心只在大型執法行動才運作，一般由首席調查主任統領，遇上重大執法行動，廉政專員及執行處首長亦會坐鎮，透過大屏幕掌握調查匯報及案情分析。指揮中心從未對外開放，今年是廉署成立50周年，安排開放指揮中心實景拍攝別具意義。

執行處處長兼候任社區關係處處長麥偉強（右）及執行處助理處長李景文（左）在第三集「沉默者」中同扮演火槍隊成員。（廉政公署提供圖片）

副廉政專員兼執行處首長丘樹春亦會介紹廉署人員的專業執法，並會向張曦雯傳授心得，如何演活廉署調查人員的特質，更會到廉署射擊訓練場了解配槍人員的槍械運用安排；執行處處長兼候任社區關係處處長麥偉強則會介紹《廉政行動》的演變。

多名資深調查人員也會親身解密，拆解不同行業的貪污問題，法證會計及配槍人員等廉署支援人員會分享如何利用專業技能協助調查；懲教署及律政司代表則會分享部門如何與廉署攜手反貪。

防止貪污處處長莊家樂（左）在第五集「偽謊者」中飾演醫生。（廉政公署提供劇照）

胡英明客串演調查人員向陳山聰送咖啡打氣

廉政公署一眾高層粉墨登場，在不同單元客串。在第一集「違．修」，廉政專員胡英明飾演行動指揮中心調查人員，為總調查主任陳山聰送上一杯咖啡打氣；副廉政專員及執行處首長丘樹春飾演行動指揮中心調查人員，在行動指揮中心電腦幕牆展示嫌疑人資料。

執行處處長兼候任社區關係處處長麥偉強及執行處助理處長李景文則會在第三集「沉默者」，演出射擊訓練場內進行練習的火槍隊成員。防止貪污處處長莊家樂在第五集「偽謊者」中飾演醫生。

《廉政行動2024》主要演員包括張曦雯、陳山聰、林凱恩、陳星妤及鄭俊弘等。（廉政公署提供圖片）