HK Express推低至$1600兩組日本來回機票　涉東京大阪　分組一覽

香港快運（HK Express）今日（6日）宣布推出限時日本飛行套票優惠，預訂兩套（兩組）來回機票組合，總票價最低為1600元，當中已包括一件20公斤寄艙行李及一件隨身物品。香港快運將9個日本熱門地點分成3組，而組別1+組別2組合機票1600元，組別3的組合機票則收1800元，而組別3地點為東京、大阪及福岡，分組詳情，一文看清。



香港快運（HK Express）12月6日宣布推出限時日本飛行套票優惠，預訂兩套（兩組）來回機票組合，總票價最低為1600元。（資料圖片）

根據香港快運（HK Express）套票安排，乘客可在「仙台、靜岡、廣島」（組別1）；「名古屋、高知、沖繩」（組別2）及「東京（羽田/成田）、大阪、福岡」（組別3）三組目的地當中選擇兩組，以優惠價購買各一套來回機票，當中包括20公斤寄艙行李（不包括登機行李）。有關機票可在今年12月26日至明年10月26日間使用。組別1+組別2的組合機票1600元，組別1+組別3及組別2+組別3的組合機票則收1800元。

香港快運（HK Express）今日（6日）宣布推出限時日本飛行套票優惠，預訂兩套（兩組）來回機票組合，總票價最低為1600元，圖為日本東京淺草。（Getty）