烈酒經濟？一片直擊澳門水貨街招人走私茅台實況　港男曾月賺15萬

【澳門「烈酒經濟」系列】香港早前降低烈酒稅，推動發展烈酒經濟。鄰近澳門酒稅低，近年多次揭發有人走私茅台到珠海，手法層出不窮，例如把茅台綁在雙腿、塞入沐浴露樽、藏在電動輪椅的電池盒內，形成另類「烈酒經濟」。

在澳門關閘口岸附近的水貨街，茅台隨處可見，更有一家三口招攬行人帶酒北上。《香港01》又直擊一名水貨客帶紅酒北上，他稱現時走水貨毋須面交，放到內地儲物櫃便有人收貨。香港減稅加上恢復深圳居民一簽多行後，會否步澳門後塵，複製這種「烈酒經濟」模式？



《香港01》跟隨一名水貨客由澳門帶一支紅酒往內地，他稱現時走水貨毋須面交，把酒放在儲物櫃便可。（譚曉彤攝）

《香港01》跟隨一名水貨客由澳門帶一支紅酒往內地，他稱現時走水貨毋須面交，把酒放在儲物櫃便可。（譚曉彤攝）

【澳門「烈酒經濟」系列一】

今年由澳門走私茅台到珠海至少有9宗、涉及133支，市值近30萬元。犯案手法層出不窮，有人把十支茅台綁在雙腿，亦有人把茅台收藏在沐浴露瓶以及電動輪椅電池盒內。有香港男子看準澳門酒稅較內地及香港低，疫情時赴澳門建立「水貨王國」，每帶一支茅台到珠海可賺400澳門元。

香港10月中起調低烈酒稅，會否未迎來烈酒經濟，先發展出澳門模式的「烈酒經濟」，成為走水貨，甚至是走私茅台勝地？澳門茅台經銷商指，現時澳門烈酒稅佔茅台進口價約11%，香港佔約25%，意味着澳門茅台的進口成本及售價仍較香港低，走水貨和走私的利潤更大。

【澳門「烈酒經濟」系列二】

澳門關閘口岸附近的「水貨街」，店舖當眼位置放滿烈酒，每帶一支往內地最多可賺210澳門元。店主提醒顧客，內地海關規定港澳居民每半個月只可以帶一支免稅酒到內地，但聲稱「其他人日日都帶，你捉唔到咪冇事」。亦有人在街上問旅客及市民「帶酒嗎？」，酬勞高達300元人民幣。

走水貨成行成市，一個27歲的香港人把握「商機」，疫情時到澳門「逆市創業」走水貨，最風光時曾月賺15萬元。他清楚知道走水貨是逃稅、犯法，「我都係賺錢，又唔係偷又唔係搶……內地冇酒咩？內地冇沐浴露咩？點解係都要落嚟澳門香港買？佢哋信唔過佢地啲嘢，咁我提供啲優質商品畀佢哋好合理。」

【澳門「烈酒經濟」系列三】

澳門酒商分析，市面充斥大量外國回流的茅台水貨，量多且價格低，再經水貨客帶到內地。至於正規的烈酒經濟，酒商認為香港亦較澳門遜色，因為澳門酒稅低，加上高端旅客非常豪爽，「可能嚟澳門係Luxury Travel（豪華旅行），要去名店買包包、飲靚酒、食米芝蓮…… 消費能力高嘅旅客，我唔係話香港冇，只係香港有好多其他烈酒選擇。」

▼ 澳門關閘水貨街情況 ▼

