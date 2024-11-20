美國進口Bunny Luv甘筍疑受大腸桿菌污染　百佳Taste Fusion下架

食物環境衞生署食物安全中心公布，一款在百佳、Taste、Fusion及Great超級市場有出售的美國進口預先包裝甘筍，生產商為Grimmway Farms、品牌為Bunny Luv，可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，呼籲市民不要食用，並指業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。進口商百佳超市已指示將受影響產品下架及停售，並展開回收。



美國疾病控制和預防中心（CDC）早前公布，自9月初來美國至少39人進食該生產商出售的甘筍後感染大腸桿菌，當中15人須送院、1人死亡。



食安中心呼籲市民不要食用一款美國進口的預先包裝甘筍。（網上圖片）

食安中心呼籲市民不要食用一款美國進口的預先包裝甘筍，因為有關產品可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：



產品名稱：Organic Whole Carrots

生產商：Grimmway Farms

品牌：Bunny Luv

來源地：美國

淨重：每包兩磅

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

售出日期：自2024年8月23日起在百佳、Taste、Fusion及Great超級市場出售



受影響產品在百佳有售。（資料圖片）

中心發言人，美國食物及藥物管理局早前發出通告，指上述產品可能受O121型產志賀毒素大腸桿菌污染，正在當地進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口相關受影響產品。

據美國食物及藥物管理局早前公布，自9月初來美國至少39人進食該生產商出售的甘筍後感染大腸桿菌，當中15人須送院、1人死亡，涉及品牌包括今次公布的Bunny Luv。至於39名感染大腸桿菌人士的年齡介乎1歲至75歲，逾七成為女性，死亡個案來自加州。

食安中心稱，為審慎起見，該進口商已按中心指示將受影響產品下架及停售，並展開回收，市民可於辦公時間致電熱線2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。

食安中心呼籲市民不要食用一款美國進口的預先包裝甘筍。（資料圖片）

中心稱，部分大腸桿菌的菌株例如O121型大腸桿菌，會透過產生志賀毒素而令人致病，這些細菌被稱為產志賀毒素大腸桿菌。進食受污染的食物、飲用受污染的水也是常見的感染途徑。

此病菌也可經由口糞途徑在人與人之間傳播，受影響的人可能會出現腹痛、水狀腹瀉，甚至帶血腹瀉；有些患者可能會發燒和嘔吐，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌包括產志賀毒素大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。

中心發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售；中心會已通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。