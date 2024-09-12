商務部國際貿易談判團到訪海關　關長：在大灣區推出便商利貿措施

國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑率領代表團到訪香港海關，海關關長何珮珊今日（12日）在葵涌海關大樓歡迎，她表示會全面配合​香港特別行政區政府發展多式聯運，並在粵港澳大灣區推出多項便商利貿措施。



代表團此行參觀了葵涌海關大樓驗貨場，了解香港海關在海運貨運清關工作的情況。雙方就推動國際貿易和鞏固香港航運中心地位等議題交換意見。

何珮珊向代表團提及香港海關正式出任世界海關組織亞太區副主席，預期在兩年任期內於亞太區舉辦多個大型活動，以支持粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的工作。

她亦指香港海關會全面配合​香港政府發展多式聯運，並在粵港澳大灣區推出多項便商利貿措施，包括「跨境一鎖計劃」和「粵港澳海關通關資訊平台」，以及以「一帶一路」國家和地區為重點，全力推進「認可經濟營運商」（AEO）互認安排，助力香港企業開拓國際市場和促進外貿便利化，維持香港國際航運和貿易中心的地位。