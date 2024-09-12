商務部國際貿易談判團到訪海關 關長：在大灣區推出便商利貿措施
撰文：韋景全
出版：更新：
國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑率領代表團到訪香港海關，海關關長何珮珊今日（12日）在葵涌海關大樓歡迎，她表示會全面配合香港特別行政區政府發展多式聯運，並在粵港澳大灣區推出多項便商利貿措施。
代表團此行參觀了葵涌海關大樓驗貨場，了解香港海關在海運貨運清關工作的情況。雙方就推動國際貿易和鞏固香港航運中心地位等議題交換意見。
何珮珊向代表團提及香港海關正式出任世界海關組織亞太區副主席，預期在兩年任期內於亞太區舉辦多個大型活動，以支持粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的工作。
她亦指香港海關會全面配合香港政府發展多式聯運，並在粵港澳大灣區推出多項便商利貿措施，包括「跨境一鎖計劃」和「粵港澳海關通關資訊平台」，以及以「一帶一路」國家和地區為重點，全力推進「認可經濟營運商」（AEO）互認安排，助力香港企業開拓國際市場和促進外貿便利化，維持香港國際航運和貿易中心的地位。
舒適堡｜消委會接3289宗投訴 涉款逾1億元 海關接1492宗舉報深水埗婦派貨斷正 海關搗兩儲存倉檢30萬支私煙值$135萬販毒｜偽裝帽衫轉運郵寄 深圳海關截查2790.9克大麻偽造LV月餅餐具套裝 冒牌流心奶黃月餅 海關拘5人檢逾560件假貨舒適堡｜海關至今收1357宗舉報已洽500人 將優先約見9月簽約苦主舒適堡結業｜消息：海關拘捕舒適堡兩董事 分別為陸毅強及何玉華海關兩日拘3男檢逾千萬元毒品 有人「搵快錢」從法國及大馬抵港