澳門港珠澳大橋免費巴士｜倫敦人、威尼斯人酒店直達　附時間表

澳門免費穿梭巴士往返港珠澳大橋｜近日，澳門倫敦人及威尼斯人酒店開通全新免費穿梭巴士路線，往返港珠澳大橋口岸區及酒店大堂，途經上月開通的澳門大橋。《香港01》好食玩飛記者就整理了相關資料，包括巴士時間表、上落車地點供大家參考。



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澳門各大酒店向來有提供免費穿梭巴士（俗稱為發財車）從機場、碼頭、關閘旅遊巴士站等地接載乘客。適逢澳門大橋上月通車，倫敦人及威尼斯人酒店開設全新免費穿梭巴士路線，往返港珠澳大橋口岸及酒店大堂，並途經新開通澳門大橋。

適逢澳門大橋上月通車，倫敦人及威尼斯人酒店開設全新免費穿梭巴士路線，途經新開通澳門大橋。（資料圖片）

倫敦人免費巴士路線

巴士路線以港珠澳大橋澳門口岸區，以及澳門倫敦人名匯酒店大堂作上落車點，途經澳門大橋。



倫敦人免費巴士時間表

從港珠澳大橋出發：10:00-21:00（每15-20分鐘一班）

從倫敦人名匯酒店大堂出發：10:30-21:00（每15-20分鐘一班）



倫敦人免費穿梭巴士。（倫敦人官網）

威尼斯人免費巴士路線

巴士路線以港珠澳大橋澳門口岸區，以及澳門威尼斯人酒店西翼大堂作上落車點，途經澳門大橋。



威尼斯人免費巴士時間表

從港珠澳大橋出發：10:00-21:00（每10-15分鐘一班）

從澳門威尼斯人酒店西翼大堂出發：10:30-21:00（每10-15分鐘一班）



威尼斯人免費穿梭巴士。（威尼斯人官網）

非住客可否乘搭巴士線？

無論是住客抑或非主住客，都可以免費乘坐巴士。



其他澳門酒店免費巴士線往來港珠澳大橋

新濠影滙、上葡京、澳門銀河、永利皇宮等都有提供免費巴士線來往酒店和港珠澳大橋。詳情可到酒店官網查閱。



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