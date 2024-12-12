IVE女生疑酒醉下被「執屍」強姦　陪審團未能達成裁決須解散

IVE女學生蘭桂芳參加喝酒派對後，因飲至「斷片」，疑遭一名相識的男子「執屍」回家，期間疑遭強姦。男子否認指控，案件早前在高等法院審訊，4男3女陪審團今(12日)約早上10時半退庭，惟商議約8小時仍未達成有效裁決，維持4比3的裁決。法官張慧玲感謝陪審團用心考慮，接納7人無法達成裁決，解散陪審團。



被告陳馳強（現年29歲）被控於2021年10月8日，在青衣長宏邨某單位強姦女子X。庭上透露，X案發時24歲就讀IVE。

被告陳馳強否認強姦，在高等法院受審。(陳曉欣攝)

事主稱喝下香檳後斷片

女事主X早前供稱，她在夜場認識被告，但兩人只是酒肉朋友。事發前一晚，她到蘭桂坊出庭一場由被告任搞手的飲酒活動。她喝過3至4杯自己調製的雞尾酒後，被告給她一杯香檳，她喝後覺頭痛，並失去記憶。

被告向友人Z稱與母及胞妹同住

控方案情指，X酒醉後曾致電與她一同出席派對的男性朋友Z，並叫Z送他回家，Z找到女事主並見她嘔吐，被告期後到場，與Z一同陪事主乘的士，被告叫司機開車至他於青衣的住址，又向Z稱他與母親及胞妹同住，著Z可放心把事主交給他。他們到步後，Z並與被告一同用手推車運送事主。

X稱無力呼叫醒來獨自離開

事主X稱醒來時發現被告在其身上並正與她性交，但她沒力氣掙扎和呼叫，事後才獨自離開。X稱她有同居男友，同日下午透過WhatsApp向男友稱疑遭被告性侵：「我今朝起身時發現俾Tommy（被告）執咗屍」。又向男友稱疑曾被下藥，男友未叫她X報警。但男友有用她的手機測試被告，如提及她覺「下面」不舒服等。

與友商討後決定報警

X其後X參加友人的生日派對時，朋友見她表現異常，遂主動追問，X說出事件後，與友人商量後決定報警。

案件編號：HCCC241/2023