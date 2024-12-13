酒店房租稅香港｜元旦起徵3%　業界指個別平台拒代收　憂亂促押後

今年財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，提出明年1月1日起重徵房租稅，當時預計每年可帶來11億元收入，但有業界率先表示擔憂。香港旅遊促進會今日（13日）指出，現時旅客已習慣透過網上平台訂房，但有個別平台拒絕代收稅款，擔心屆時會引起混亂，建議政府押後執行。



旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

旅遊促進會總幹事崔定邦又透露，現時有兩至三間網上平台拒絕代酒店收取房租稅，旅客在入住酒店時才繳交稅項；即使願意代收，亦會向酒店收取額外費用。他認為，計算方法及徵收有困難，可預見明年政策實施後或引起混亂，擔心會有旅客出現爭拗，有損旅客到香港旅遊的體驗。他又建議政府訂出具體指引，或統一做法，規範酒店及平台的責任。

（官方圖片）

崔定邦續指，明白現時政府有財赤，有新稅項當然支持，但考慮到酒店業現時競爭劇烈，憂慮部份酒店或會代旅客支付3%房租稅，變相導致酒店虧損。他希望政府可以在所有難題解決前，押後徵收房租稅。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼

