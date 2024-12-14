失敗指數｜青少年怕聽：大把人慘過你　有人學會面對當「導賞員」

香港基督教服務處今日（14日）公布青少年「失敗指數」調查數據，愈高分代表愈失敗，結果得出平均5.6分。有77％受訪者認為，影響最大的失敗經歷為學業成就，遠高於個人能力發展及人際關係。當中有55%人經歷失敗後，再遭受他人的責備，家人佔76.5%。另外，大部份受訪者認為，最不希望聽到他人說「你都唔係好慘啫，大把人慘過你啦」，令他們在經歷失敗後再次受挫，形成二次傷害。



香港基督教服務處公布青少年「失敗指數」的調查數據。（香港基督教服務處提供圖片）

逾八成受訪青少年認為失敗因未達自己理想或預期目標

香港基督教服務處在今年6月至9月，邀請597名青少年，通過轄下4間服務中心，自評成長至今的「失敗指數」，10分為滿分，愈高分代表愈失敗，結果發現平均失敗指數為5.6分。

最多受訪者選擇「未達到自己理想或預期目標」為失敗的定義，佔82.1%。其次是「自己的強項或能力不能充分展現」及「未達到其他人理想或預期目標」，分別佔51.8%及42.4%。

其中，「失敗指數」自評為6至10分的青少年，較多負面的態度看待失敗，例如「別人總是強調失敗的結果，而否定過程中的付出」、「失敗會使我的價值下降」。此外，對青少年影響最大的失敗經歷，有77.2%選學業成就，遠高於個人能力發展及人際關係。

為推動青少年及大眾正確面對失敗，服務處舉行「註定失敗展覽」。（香港基督教服務處提供圖片）

部份青少年遭受失敗後再被家人責備

調查亦發現，有55%受訪者在遭受到失敗後，再被他人所責備，當中家人佔76.5%，遠高於師長及朋輩。較常見的負面回應包括「過於關心我」、「未經我同意，把事件對外透露」等，令青少年在經歷失敗後再次受挫，形成二次傷害。

青少年最希望從他人口中聽到的說話︰

我知你已經好努力！



青少年最不希望從他人口中聽到的說話︰

你都唔係好慘啫，大把人慘過你啦



為推動青少年及大眾正確面對失敗，服務處舉行「註定失敗展覽」。（香港基督教服務處提供圖片）

家人出於關心指「我仲慘過你啦」反造成打擊

現年23歲的阿慈（化名）在大學一年級時，因情緒問題而缺課，遭到學校警告。他眼見朋友有精彩的大學生活，自評為「一堆毫無生命力的污泥」，同時家人原來出於關心的說話，「我仲慘過你啦，無嘢嘅，靠你自己諗通就OK㗎啦！」，卻令他再遭受打擊。

後來阿慈參與服務處的「失敗有禮」計劃，重新學會面對失敗，建立信心，如今他已順利大學畢業，並成為服務處的失敗導賞員，支援其他同路人。他說︰「哪怕只是簡單關心一句，都足以令正承受痛苦、無助的人感到溫暖。」

為推動青少年及大眾正確面對失敗，服務處舉行「註定失敗展覽」。（香港基督教服務處提供圖片）

為推動青少年及大眾正確面對失敗，服務處於今日在九龍塘創新中心舉行「註定失敗展覽」。此外，服務處提供的「失敗有禮」計劃，提供互動及多元的活動經驗，包括支援小組、教師訓練工作坊及展覽等，有興趣的人士可中心查詢。