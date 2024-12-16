大坑西邨11戶拒遷案 兩戶正申請司法覆 案押後明年5.9再訊
撰文：陳蓉
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大坑西邨正進行重建計劃，負責興建與管理的平民屋宇，入稟向多名拒絕遷出的住戶興訴。惟經調解後仍有11名住戶拒絕遷出，平屋表示無意申請恢復對忚們的法律程序，亦不願意繼續和解會議，餘下11名住戶被違約佔用單位的案件，今（16日）於區域法院進行案件管理會議，因為有被告早前申請了司法覆核，法官把本案將押後至明年5月9日再提訊。
被起訴居民為甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、黃詠珊、馬媚媚、黃浩然、譚蕙蘭、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋、趙慶嬋，其中李素嬋及梁亞端早前申請司法覆核，希望擱置本案程序的兩住户，梁已獲批司法覆核許可，將於明年4月25日審理。
案件編號：DCCJ5505, 5507, 5509, 5511, 5514, 5545, 5546, 5580, 5613, 5614/2023；DCCJ39, 42, 2496/2024
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