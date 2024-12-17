德國Cresco Italia開心果醬受黃曲霉毒素污染　食安中心籲停食用

食物安全中心今日（17日）公布，一批德國進口的Cresco Italia預先包裝開心果醬產品（Pistacchio Kerman Paste），可能受黃曲霉毒素污染，呼籲市民不要食用。進口商已按指示，將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。



Cresco Italia一批開心果醬產品受黃曲霉毒素污染。（網上圖片）

涉事產品的資訊如下︰



產品名稱︰Pistacchio Kerman Paste

品牌︰Cresco Italia

來源地︰德國

淨重︰三公斤

此日期或之前食用︰2025年12月31日

批次編號204759065-01

進口商：JJ Global Sourcing Limited



受影響批次超出香港及歐盟的法例標準

食物安全中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的黃曲霉毒素B1含量，超出歐盟標準，正進行回收。中心在得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現本港曾進口受影響批次的產品，其黃曲霉毒素含量，亦超出本地法例標準。調查仍然繼續。

涉事進口商已展開回收、停售和下架

​食物安全中心呼籲市民不要食用，並已通知業界，應立即停止使用或出售，並繼續跟進事件和採取適當行動。而涉事進口商已按指示，將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2190 2125，查詢上述產品的回收事宜。

長期攝入黃曲霉毒素或引致肝癌

天然存在的黃曲霉毒素，已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國及世界衞生組織，雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，攝入量應減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。