港人開心指數得5.63分近七年新低　逾半受訪者有中至重度抑鬱症狀

和富社會企業旗下的平台「香港開心D」今日（18日）發布2024年度香港整體開心指數。他們以線上問卷方式，在今年7月收集了1,093個樣本。其中，香港個人開心指數創7年新低，世界快樂報告中香港開心指數排名連續4年下跌，港人的生活滿意度和生活價值的分數亦創4年新低，更有超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀。今年的香港個人開心指數爲5.63分（滿分爲10分），比去年的5.88分再下降0.25分，創近7年來最低。



香港開心指數創7年來新低，逾半受訪者有中至重度抑鬱症狀。（資料圖片）

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而世界快樂報告中，撇除沒有世界快樂報告收集香港開心指數及排名的2021年，香港的國際排名也連續4年下跌，在143個國家中，排名由去年的82位跌至今年的86位。

除了開心指數外，港人的生活滿意度和生活價值的分數亦創4年新低（江智騫攝／資料圖片）

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除了開心指數外，港人的生活滿意度和生活價值的分數亦創4年新低；前者今年的分數爲5.64分，比去年的5.81分再下降0.17分；後者今年的分數則爲5.83分，比去年的6.06分再下降0.23分。

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更嚴重的是，今年有超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症狀。

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調查顯示，最影響個人開心指數因素是心理資本、精神健康和對外在環境滿意度。心理資本指個人的心理資源，用於應對生活中的各種挑戰。2024年最影響心理資本的因素是價值觀，而在「尊重」、「關愛」、「責任」、「包容」和「誠信」5項價值觀中，港人在「尊重」一項得分最高，5分中有3.97分；最低的是「誠信」，只有2.92分。

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「香港開心D」建議，應進行自我檢測，以評估自己的狀況；亦應向信任的人傾訴或尋求專業協助。