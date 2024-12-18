滑板聯會謊稱有奧運資格招攬選手　15歲女將解約遭威脅未來禁賽

港協暨奧委會副會長霍啟剛周三（18日）召開記者會，稱一間非港協認可總會的滑板機構，訛稱可安排運動員出戰亞運及奧運。有家長信以為真，為15歲女兒簽約五年，又自資六位數字費用集訓及參賽。家長發現受騙後要求解約，女兒卻被機構要脅未來禁止公開玩滑板及參賽，否則會告她違約。

立法會議員霍啟剛指介入協調後成功無條件解約，他提醒家長要查清楚港協認可的總會名單，並非名字有「總會」便會獲認可。

翻查資料，涉事機構為「中國香港滑板聯合總會」（下稱聯會），《香港01》曾曝光「聯會」運動員合約，禁止運動員參與港協屬會，變相無可能出戰奧運等賽事。



15歲滑板選手家長蘇先生（右）在立法會議員霍啟剛（左）陪同下見記者。（夏家朗攝）

訛稱可推薦選手參加亞運、奧運

港協暨奧委會副會長霍啟剛周三（18日）召開記者會，稱一間滑板機構於2021年，招攬一名15歲女滑板運動員加入「總會」，訛稱可以安排訪問、贊助，及出戰奧運、亞運等賽事，並「讚到佢天上有、地下無」。家長誤信機構的說法，與其簽約。

翻查資料，該機構為「中國香港滑板聯合總會」（下稱聯會）。雖然機構名稱有「總會」兩字，但非港協認可的總會，只是一間私人註冊公司，無權安排運動員出戰奧運、亞運等賽事。《香港01》曾曝光「聯會」運動員合約，有條款禁止運動員參與港協屬會。換言之，已簽約的人士無可能取得總會會籍，出戰奧運等賽事。

《香港01》曾曝光「中國香港滑板聯合總會」運動員合約，有條款禁止運動員參與港協屬會。換言之，已簽約的人士無可能取得總會會籍，出戰奧運等賽事。

無恒常訓練 兩年多自費六位數集訓參賽

涉事運動員家長蘇先生表示，起初不知道「聯會」無權安排運動員參戰奧運及亞運等賽事，故為女兒簽署了五年合約。「聯會」一直沒有安排恒常訓練，只為女兒報名參加一些內地賽事，聲稱可安排她與國家隊成員一同集訓。但蘇生事後發現，參加的集訓只是自費的訓練營，全部都可以自行報名。

蘇先生指，集訓、比賽期間的食宿、交通費，甚至廣州聘請來港教練的費用，都是家長支付，兩年多來共支付六位數字費用，但「聯會」從來沒有提供任何開銷單據。蘇生又透露，「聯會」多次要求他用不同方式付款，除轉帳到「聯會」的公司戶口外，亦曾要求他轉帳到負責人的私人戶口，或要求以現金付款。

蘇先生三年前為15歳的女兒，與「聯會」簽訂了為期五年的合約。「聯會」訛稱可安排運動員出戰亞運及奧運。（夏家朗攝）

威脅公開玩滑板、參賽會「違約」

「聯會」亦要求蘇先生的女兒接受訪問和幫忙教班，他認為「聯會」只利用女兒賺取曝光，無心培訓她成為運動員，遂於今年初向「聯會」提出解約。但「聯會」卻提出苛刻的解約條件，包括禁止運動員「未來」在公開場地玩滑板及參賽，稱有關行為會影響「聯會」聲譽，但未有提及「未來」是否為終身禁賽。如不遵守條件，「聯會」會追討「違約」的法律責任。蘇先生的女兒因合約關係飽受困擾，再不願參加任何比賽。

蘇先生在七月向霍啟剛求助，霍啟剛介入後，「聯會」改為要求涉事運動員禁玩滑板一年，或即時支付30萬元解約費。經過斡旋，運動員最終在拖拉一個多月獲無條件解約。

蘇先生坦言受事件困擾近一年，女兒一度不敢再玩滑板。他指當時未清楚了解機構的背景，輕易相信負責人的說話，感到自責及內疚，形容自己被亞運、奧運沖昏頭腦，「害咗自己個女」。

霍啟剛表示，今次個案揭示了有志成為運動員的青少年及其家長對國際體育架構、如何參加國際體育賽事、坊間各類賽事的認受性等等問題未有充分了解。（夏家朗攝）

勿因機構掛「總會」兩字便輕信

霍啟剛表示，今次個案揭示家長對國際體育架構及參賽等問題未有充分了解。他提醒，各國際體育總會只會在每個國家或地區認可一個總會，簽署運動員合約前要認知總會名稱，切勿因機構名稱掛有「總會」兩字便信以為真。他預視未來可能會出現更多類似糾紛，提醒運動員及家長均需小心。

「中國香港滑板聯合總會」會長徐彥龍稱，15歲滑板運動選手顧嘉洹因會籍問題未能參戰奧運，並稱顧有「亞洲冠軍」，但該比賽為內地商業賽，並非奧運承認的計分賽。（資料圖片／盧翊銘攝）

「聯會」亦涉另一宗奧運資格爭議。今年7月，「聯會」會長徐彥龍，曾指控港協暨奧委會屬會「中國香港滾軸運動及滑板總會」（下稱滾總）選拔不公，致15歲滑板運動選手顧嘉洹因會籍問題未能參戰奧運。滾總當時回應稱，從無阻止顧嘉洹參加比賽。

巴黎奧運開幕在即，爆出香港15歲滑板小將顧嘉洹因會籍問題未能進軍巴黎的爭議。《香港01》發現，協助顧嘉洹的「中國香港滑板聯合總會」（下稱「聯會」）會長徐彥龍，稱顧獲2023年「亞洲X Games全國賽總冠軍」，實為中國內地商業比賽。（香港01製圖）

顧嘉洹曾在2021年8月成為滾總會員，會籍有效期至2022年3月31日，期間未有港隊選拔，故未能以香港代表身份作賽，會籍到期後他並未續會。

徐彥龍當時向媒體聲稱，顧嘉洹曾取得多個冠軍，包括「亞洲冠軍」，但《香港01》查證後，揭該些獎項僅為內地商業賽冠軍，並非奧運承認的計分賽。換言之，即使顧嘉洹有滾總會籍，亦沒有足夠分數參加奧運。

《香港01》獲得「中國香港滑板聯合總會」與運動員的合約，禁止運動員參加「其他體育協會」，不過「聯會」本身並無推薦參與奧運、亞運資格，合約中卻規定運動員的代表身份，變相令運動員根本無可能參與國際認可的比賽。（香港01製圖）