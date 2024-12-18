許金山自辯｜婦科教授指許曾邀合作研究　認研究方法有變或被終止

中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案續審，許金山今（18日）傳召辯方專家證人，中大婦產科時任部門主管黃志超教授作供。黃供稱，許於案發時擬邀請他參與治療一氧化碳中毒病人研究。黃同意，若許的活兔一氧化碳實驗被發現研究方法有變動，會被終止實驗及須交由內部委員會跟進。



中大時任婦產科時任部門主管黃志超被傳召作供，承認許金山曾邀他作一氧化碳實驗。(陳曉欣攝)

許金山案發時是中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授，他早前自辯時稱，原本計劃有一個宏大的研究計劃，但沒有與他人談及。（資料圖片）

有研究向孕婦輸氧會破壞母子細胞

許金山傳召中大婦產科時任部門主管黃志超為他的辯方證人。黃稱，他在2002年首次與許合作研究，分析異構前列腺素，研究發現為孕婦輸氧會破壞母子細胞，論文曾獲英國頂級期刊刊登。案發時許擬邀請黃參與治療一氧化碳中毒病人的研究，本案的活兔實驗屬該研究的前期階段。

若計劃書不斷修改會阻礙進展

許早前證供指，進行動物實驗需向動物倫理委員會提交實驗計劃書，但許的實驗未獲准許進行。許今問黃就本案的活兔實驗而言，如果計劃書須不斷修改再提交代審，會否阻礙研究進展。黃同意。

若改研究方法或會被勒令停止實驗

許又問，若研究員在突擊檢查中被審查員發現研究方法有變動，例如改變抽血使用的導管等，會否構成麻煩。黃指審查員會勒令停止實驗，並上報內部委員會，根據嚴重性作出跟進。

被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

案件編號：HCCC389/2023