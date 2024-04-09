思覺失調女子借出Payme戶口洗黑錢31萬　官考慮智商偏低判社服令

兩名曾加入「發夢仔女」群組男女，涉嫌於2019年的數個月內，透過他們的Payme、拍住賞等戶口多番轉帳逾167萬，被控6項洗黑錢罪，男被告承認5罪，上月被判囚32個月；女被告承認一罪，因智商較常人低、患思覺失調等，獲法庭批准索取社會服務令及感化報告，押後至今（8日）於區域法院判刑。暫委法官鄧少雄考慮到被告在案中角色，加上其報告內容正面，且已還押一段時間，判她履行240小時社會服務令。



女被告袁慧雯（27歲），承認一項洗黑錢罪，指她於2019年9月1日至12月10日，清洗約31.1萬犯罪得益。同案男被告李敏聰（31歲），承認於同年9月1日至11月19日，清洗約136萬犯罪得益，上月被判入獄32個月，並充公近60萬。

女被告袁慧雯在區域法院承認一項洗黑錢罪，被判社會服務令240小時。

犯案主要受李唆擺角色相對輕微

女被告早前替控方錄取「無損權益口供」指證李，鄧官指她提供的資料有實質作用，可獲減刑45%，據精神科醫生及臨床心理學家報告，袁的智商較常人低，並曾接受思覺失調治療，犯案主要受李的唆擺，角色相對輕微。鄧官考慮袁的情況，早前批准為她提取社服令及感化令報告。

袁涉款約31萬元

案情指，兩被告為一對朋友，李沒有任何報稅紀錄，袁則在工程公司工作，月入約1.2萬元。案發期間，二人透過恒生、渣打、馬會、Payme及拍住賞共6個帳戶，用作大量存款及提款，李涉處理136萬元款項，袁則涉約31萬元。

李叫袁協助清洗款項並用其Payme戶口

兩人的Whatsapp紀錄顯示，李曾要求借用袁的Paymen戶口，又邀請袁加入一個名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的Telegram群組。李另曾著袁協助清洗該筆款項，因有「家長」給了50萬，當中一半是給「仔女」。兩人曾商量到台灣旅遊，李稱有錢可玩得豪華一點，可替袁買商務客位機票。

鄧官早前為男被告判刑時曾稱，本案歷時2個月，犯案手法簡單，沒證據顯示兩人知黑錢的源頭和所涉罪行。

案件編號：DCCC558/2022