男教師涉停車場兩度非禮一名女童　准保釋但不得到屯門及鰂魚涌

男教師涉在4至5年前，於粉嶺中心停車場非禮以及煽惑年齡未成年女童X作出猥褻行為，案件今（24日）於粉嶺法院再提訊，辯方申請案件押後至明年2月4日，以索取法律意見，被告獲准以5萬元現金及1萬元人事擔保，且不能到屯門及鰂魚涌區。



兩項控罪均涉及女童X

被告鄭漢斯（30歲，教師），被控於2019年11月11日，在香港新界粉嶺新運路33號粉嶺中心停車場非禮女童X，及在2020年5月到6月間，煽惑年齡在16歲以下的兒童，即女童X，與其作出嚴重猥褻行為。

被告鄭漢斯。(陳蓉攝)

保釋條件包括不能去屯門及鰂魚涌

被告的保釋條件亦包括，不得離開香港，要交出旅遊證件，住在報稱地址，不得直接或間接接觸控方證人，每星期三次向元朗警署報道，且不得到屯門及鰂魚涌。

案件編號：FLCC1516/2024